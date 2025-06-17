FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Yatırımcılar gözünü ona çevirdi! Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirveyi gördü: "Yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirve yaptı! Ons fiyatı 37,2 dolara ulaşan gümüş, hem güvenli liman talebiyle hem de sanayi kullanımındaki artışla rekor seviyeye çıktı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladı" dedi. İşte detaylar...

Yatırımcılar gözünü ona çevirdi! Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirveyi gördü: "Yüzde 28 kazandırdı"
Begüm Özkaynak

Gümüş fiyatlarında 13 yılın zirvesi görüldü! Jeopolitik gerilimler, arz sıkıntısı ve artan endüstriyel talep, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, gümüş de bu hareketten nasibini aldı. Elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar birçok alanda kullanılan değerli metal, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı. Uzmanlara göre, altın yerine gümüşe olan yönelim giderek artıyor.

gumus-fiyatlari-altin

Güneş enerjisi, elektronik ve daha geniş kapsamlı elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Gümüş sektörünün her kesiminden üye barındıran, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olan Silver Institute, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını tahmin etse de arz kısıtlamaları gümüş fiyatlarındaki artışta temel itici gücü olmaya devam ediyor.

Bu sebeplerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerde gümüş fiyatlamalarında etkili oldu. Analistler, gümüşün jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak endüstriyel alanda da yoğun kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çekerek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı toplantısından gelecek mesajlarında önemli olduğunu söyledi.

thumbs_b_c_154c0dd38a5353552bc9ef9b790bb977

Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.

gumus-rekor-fiyat

"GÜMÜŞ ALTINA KIYASLA ENDÜSTRİYEL ALANDA DAHA ÇOK KULLANILIYOR"

Gümüşe yönelik endüstriyel talep güçlü. Gümüşün rolü yatırımın ötesine uzanıyor, güneş panelleri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçlarda önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Yeşil enerjiye yönelik küresel yönelimle birlikte endüstriyel uygulamalarda gümüşe talep artıyor. Gümüş madenlerinde kıtlık söz konusu ve tedarik zincirleri son yıllarda kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı değerlendirmede son dönemde özellikle piyasalarda güvenli limanlara kaçışın önem kazanarak ön plana çıktığını belirtti.

gumus-altin-ons

Şimdiye kadar ons altının çok fazla ön plana çıktığını ifade eden Ergezen, "Tabii ons altının güvenli liman özelliği daha ağır basıyor. Bu nedenle de ons altının bu dönemde daha fazla ilgi görmesi normaldi." dedi.

thumbs_b_c_a036c6edab1d2c7e7cfe2dd57f8ff5ed

"YATIRIMCILAR ALTININ ALTERNATİFLERİNE YÖNELMEYE BAŞLADI"

Altının ciddi bir getiriye sahip olduğunu vurgulayan Ergezen, "Altın-gümüş rasyosu 106 seviyelerine kadar çıkmıştı ki bu, beklenmedik bir şeydi. Bu kadar sert bir yükseliş karşısında gümüş oldukça geride kalmıştı. Şimdi hala riskler devam ediyor, jeopolitik riskler devam ediyor. Tarife savaşları hala devam ediyor ama son dönemde şöyle bir eğilim görmeye başladık. Altın yerine yani kıymetli metallerden altın tercihi yerine, yatırımcıların daha çok gümüş veya platin gibi emtialara daha fazla yönelmeye başladığını gördük." diye konuştu.

(AA)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin, Orta Asya için kesenin ağzını açtı: 1,5 milyar yuanÇin, Orta Asya için kesenin ağzını açtı: 1,5 milyar yuan
Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 firmaya milyonluk yaptırımRekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 firmaya milyonluk yaptırım

Anahtar Kelimeler:
altın gümüş fiyat gümüş altın ons gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

ABD'den Orta Doğu kararı! F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını gönderiyorlar

ABD'den Orta Doğu kararı! F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını gönderiyorlar

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!

English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.