Finansal okuryazarlık nedir? Finansal okuryazarlık neleri kapsar, neden önemlidir?

Parayı doğru kullanma becerisi yalnızca iş hayatında değil bireylerin kendi hayatlarını planlamalarında da büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden finansal okuryazarlık avantajlarını her bireyin bilmesi ve öğrenmesi önemli bir yetkinlik konusudur. Kısaca parayı akıllı bir şekilde kullanabilme, bireylerin gelirini doğru finanse edebilmelerini sağlar. Parayı iyi kullanabilme de finansal okuryazarlıkla doğrudan bağlantılıdır. Yani kişinin bütçesini iyi yönetebilmesi, gelir gider dengesini kurabilmesi sürecinde etkin bir rol oynayan finansal okur yazarlık, toplumsal ve bireysel olarak finansal refahı artırmayı amaçlar.

Finansal okuryazarlık nedir?

Mali durumu ne olursa olsun finansal okuryazarlık becerisine sahip olmayan bireyler genel olarak ekonomik açıdan almış oldukları kararlarda zorluk yaşarlar. Karşılaşmış oldukları herhangi bir finansal sorun karşısında doğru çözümü bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Ayrıca finansal okuryazarlık becerisine sahip olmak bireye pek çok farklı yönden avantaj sağlar.

Finansal okuryazarlık kişilerin farklı finansal durumları ve aynı zamanda ekonomik değişkenleri hesaba katıp planlamalar yapabilecek donanıma ve beceriye sahip olmak olarak açıklanır. Finansal okuryazarlık ile ilgili projeler Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkede uzun yıllardan beri ilgi görür ve önemi hemen herkes tarafından kabul edilir. Finansal okuryazarlık finans yönetiminin doğru ve planlı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlar. Finansal okuryazarlık sayesinde finans yönetiminin doğru ve planlı bir şekilde yapılması hem bireysel hem de toplumsal finansal refahı artırır.

Finansal okuryazarlık neleri kapsar?

Finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında birçok ele alınır. Finansal okuryazarlık ile ilgili projeler içerisinde genel olarak yer alan bu kapsamlar kişinin finansal olarak daha bilgili ve yetkin olmasını sağlar. "Finansal okuryazarlık neleri kapsar?" sorusuna cevap olarak şunları verebiliriz:

Bütçe yönetimini kapsar.

Tasarruf ve yatırım stratejileri öğrenmeyi kapsar.

Finansal okuryazarlık terimlerini kapsar.

Finansal düzenleme ve aynı zamanda analiz yapabilme becerisinin kazandırılmasını kapsar.

Yatırıma giriş ve yatırım araçlarını kapsar.

Sermaye yönetimi ve finansal tablolara girişi kapsar.

Finansal okuryazarlık neden önemlidir?

Finansal okuryazarlık becerisine sahip olmak aynı zamanda pek çok avantajı da beraberinde getirir. Birçok kişinin merak ettiği "Finansal okuryazarlık neden önemlidir?" konusu ilk olarak günlük hayatta gözden kaçan ya da vakit ayırmakta zorlanılan bütçe problemini ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Ayrıca gelir ve gider daha doğru yönetilebilir ve birikimler geleceğe planlı olarak yapılabilir. Finansal okuryazarlık becerisine sahip olmak ülke ve dünya ekonomisi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaya da yarar sağlar.

Finansal okuryazarlık becerisi hayatın hemen her alanında gerekli olan bilgileri edindirir. Finansal okuryazarlık donanımı her geçen gün artırılmaya devam ederse doğru hamleler sayesinde finansal istikrar sağlanabilir. Bu sayede bireyler hem bugününü hem de geleceği güvence altına alabilir. Ayrıca yatırım araçları ve finansal enstrümanlar finansal okuryazarlık sayesinde daha yakından tanınabilir ve tecrübeli yatırımcıların deneyimleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aile bireyleri içinde finansal farkındalık oluşturmak finansal okuryazarlık ile sağlanabilir.



