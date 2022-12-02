Fiyat istikrarı nedir? Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler nelerdir?

Sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için fiyat istikrarı gereklidir. Merkez bankasının temel amaçlarından biri fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarını sürdürmek için enflasyon oranlarının da sürdürülebilir hale gelmesi gerekir.

Fiyat istikrarı nedir?

Para politikalarının uzun dönemli temek amaçlarına yanı büyüme ve istihdam amaçlarına yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde direkt olarak etkili olmayacak şekilde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranı fiyat istikrarıdır.

Fiyat istikrarını kim sağlar?

Fiyat istikrarı tasarruf ve yatırıma yönelik alınacak kararlarda dikkate alınmaya gerek duyulmayacak ölçüde düşük enflasyon oranını ifade eder. Gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarı %3 ila %1 aralığında enflasyon oranı olarak ifade edilebilir. Yüksek enflasyonun oluşturduğu belirsizliğin ortadan kalkmasına yardımcı olan fiyat istikrarı sürdürülebilir ekonomik büyüme ve ekonomik rahatlığa da katkıda bulunur. Aynı zamanda fiyat istikrarı olmayan ekonomi, gelecek kaygısı ve belirsizlikleri beraberinde getirerek halkın güven duygusunu azaltır. Fiyat istikrarının sağlanması, merkez bankasının sorumluluğundadır. Fiyat istikrarı olan bir ülkede:

Büyüme potansiyeli yükselir.

Ekonomide faiz oranları düşüktür.

Verimsiz harcamalar ve yatırımlar azalır.

Enflasyonu düşürmek için verimsiz uğraşlar azalır.

Para ikamesi azalır.

Gelir dağılımındaki bozulmalar önlenir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler nelerdir?

Merkez bankasının en önemli alt politikaları arasında para politikasını yürütmektir. Politika araçları yani faiz, zorunlu karşılık oranları ve açık piyasa işlemleri, fiyat istikrarını sağlamak için kullanılır. Merkez bankası kısa vadeli fonlara yön veren politika faizini yükselttiği takdirde piyasada faizler yükselir, düşürüldüğünde ise piyasada faizler düşer. Zorunlu karşılık oranları artırıldığında kredi kullanım miktarında düşüş meydana gelir, düşürüldüğünde ise kredi kullanım miktarında artış görülür. Merkez bankası her iki aracı da enflasyonu denetim altında tutmak için kullanır.



