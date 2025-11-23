FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler

Bursa'da bir mağazanın açılışında yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı ürünlerin 10 liradan satışa sunulması vatandaşların ilgisini çekti. Çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla insanlar birbirine ite ite alışverişe başladı. Mağaza çalışanları neye uğradığını şaşırdı.

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girmek için birbiriyle yarışırken; o anlar kameraya yansıdı.

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 1

ERKEN SAATLERDE SIRAYA GİRDİLER

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 2

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 3

ÇALIŞANLARIN ZOR ANLARI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.

İşte o görüntüler;

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 4

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 5

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 6

10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye'de tablo farklıDünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye'de tablo farklı
Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor! Tapusu bile yokFiyatı lüks dairelerle yarışıyor! Tapusu bile yok

Anahtar Kelimeler:
Bursa izdiham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.