3. Kuşağın Yönettiği Köklü Aile Şirketleri Neler?

1. BMW



1916 yılında kurulan BMW, bugün dünyanın en güçlü otomobil markalarından biri olarak biliniyor. Şirket uzun yıllardır Quandt ailesinin kontrolünde bulunuyor ve yönetimde hala aile üyeleri etkili bir rol oynuyor. Özellikle Susanne Klatten ve Stefan Quandt gibi isimler şirketin en büyük hissedarları arasında yer alıyor. Bu durum BMW’yi modern dünyada aile etkisinin devam ettiği büyük şirketlerden biri haline getiriyor.

2. Walmart



ABD merkezli perakende devi Walmart, Sam Walton tarafından 1962 yılında kuruldu. Bugün şirketin hisselerinin önemli bir kısmı hala Walton ailesinin elinde bulunuyor. Ailenin üçüncü kuşak üyeleri şirket yönetiminde ve yönetim kurulunda aktif rol alıyor. Walmart’ın bu kadar büyük bir global marka haline gelmesine rağmen aile kontrolünü koruyabilmesi oldukça dikkat çekici.

3. Ford



Otomotiv dünyasının en köklü markalarından biri olan Ford, Henry Ford tarafından 1903 yılında kuruldu. Aradan geçen yüz yılı aşkın süreye rağmen Ford ailesi şirketle bağını koparmış değil. Ailenin üçüncü ve sonraki kuşak üyeleri şirket yönetiminde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle Ford, aile kontrolünün sürdüğü en eski sanayi şirketlerinden biri olarak görülüyor.

4. Mars



Mars şirketi bugün dünyanın en büyük gıda ve atıştırmalık üreticilerinden biri! M&M’s, Snickers ve Mars gibi pek çok ünlü markanın arkasındaki şirket aslında bir aile işletmesi olarak doğdu. Frank C. Mars tarafından kurulan şirket bugün hala Mars ailesinin kontrolünde. Ailenin üçüncü kuşak üyeleri şirket yönetiminde aktif rol oynayarak markanın büyümesini sürdürüyor.

5. L’Oréal



Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan L’Oréal’in temelleri 1909 yılında Eugène Schueller tarafından atıldı. Bugün şirketin en büyük hissedarlarından biri hala Bettencourt ailesi. Ailenin sonraki kuşak üyeleri şirket yönetimi ve hissedarlık alanında önemli bir konuma sahip. Bu durum L’Oréal’i hem global hem de aile kökenli şirketler arasında özel bir yere koyuyor.

6. Samsung



Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung da aslında bir aile şirketi olarak kuruldu. Şirket 1938 yılında Lee Byung-chul tarafından kuruldu ve bugün Lee ailesinin sonraki kuşakları tarafından yönetilmeye devam ediyor. Özellikle Lee Jae-yong, şirketin en önemli karar vericilerinden biri olarak biliniyor. Samsung’un dünya çapındaki büyüklüğüne rağmen aile kontrolünün sürmesi oldukça dikkat çekici.

7. Estée Lauder



Kozmetik sektörünün en önemli markalarından biri olan Estée Lauder, Estée Lauder ve eşi Joseph Lauder tarafından kuruldu. Bugün şirketin yönetiminde Lauder ailesinin üçüncü kuşak üyeleri aktif şekilde yer alıyor. Aile üyeleri hem yönetim kurulunda hem de hissedarlık yapısında güçlü bir etkiye sahip. Bu durum markanın aile mirasını koruyarak büyümesine katkı sağlıyor.

8. Ferragamo



İtalya merkezli lüks moda markası Ferragamo, ünlü ayakkabı tasarımcısı Salvatore Ferragamo tarafından kuruldu. Kurucunun vefatından sonra şirket uzun yıllar boyunca aile üyeleri tarafından yönetildi. Bugün de Ferragamo ailesinin sonraki kuşakları şirketin yönetiminde söz sahibi olmaya devam ediyor.

9. LEGO



Bugün dünyanın en tanınmış oyuncak markalarından biri olan LEGO, 1932 yılında Danimarka’da Ole Kirk Christiansen tarafından kuruldu. Şirket yıllar içinde büyük bir global markaya dönüşse de kontrol hala Christiansen ailesinde bulunuyor. Ailenin sonraki kuşak üyeleri şirketin yönetiminde aktif rol almaya devam ediyor.

10. Hermès



Lüks moda dünyasının en köklü markalarından biri olan Hermès, 1837 yılında Thierry Hermès tarafından kuruldu. Şirket bugün hala Hermès ailesinin kontrolünde ve aile üyeleri yönetimde önemli bir rol oynuyor. Özellikle altıncı kuşağa kadar uzanan aile mirası markanın kimliğinin önemli bir parçası. Bu nedenle Hermès, moda dünyasında aile kontrolünü koruyabilmiş nadir dev markalardan biri olarak gösteriliyor.