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Adana Burması nedir, özellikleri nelerdir? Adana Burması alırken nelere dikkat edilmelidir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.09.2024 14:50
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Ağırlığı genellikle 15 ile 100 gram arasında değişen Adana Burması'nın daha hafif modelleri de üretilir. Müşterilerin istekleri doğrultusunda ağırlığı, çapı, kalınlığı ve tasarım özellikleri çeşitlendirilebilen bu ziynet 22 ayardır. Piyasada örgülü ve yılan desenli seçenekleri yaygın olan Adana Burması'nın zahmetsiz işçiliğe sahip olduğu belirtilir. Bu da ziynetin yatırım yapmak, günlük olarak kullanmak veya birine hediye etmek amacıyla satın alınabilmesinin temel nedenlerindendir.

Adana Burması nedir, özellikleri nelerdir? Adana Burması alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kuyumculuk ürünleri arasında öne çıkan Adana Burması'nın farklı işçilik detaylarına sahip olabildiği bilinir. Genellikle 22 ayar altından üretilen Adana Burması'nın ağırlığı ve kalınlığı değişkenlik gösterir. Örgüye benzeyen bir tasarıma sahip olan bileziğin çeşitli motiflerle süslenen modelleri de vardır. Yatırım amacıyla satın alınabilen ziynetin düğün hediyesi olarak da sıklıkla tercih edildiği bilinir. Bununla birlikte günlük kullanıma uygun olan kuyumculuk ürününün "üçlü Adana Burması" gibi opsiyonları da mevcuttur.

Adana Burması nedir?

Kuyumcularda ajda, kibrit çöpü, mega, burma gibi çeşitli bilezik modellerine rastlanır. Bu bilezik modelleri yapısal özellikleri ve işçilikleri bakımından birbirinden ayrılır. Adana Burması da zahmetsiz işçiliği sayesinde hem günlük kullanım hem de yatırım amacıyla sıklıkla tercih edilen ziynetlerdendir. Pek çok kişi tarafından merak edilen temel unsurlarsa “Adana Burması özellikleri nelerdir?” sorusunun yanıtlarını oluşturur. Bu bağlamda ilgili kuyumculuk ürününün değişkenlik gösteren özellikleri aşağıdaki gibi detaylandırılmalıdır:

  • 22 ayar olarak üretilen Adana Burması bilezik, farklı gram seçenekleriyle kullanıcılara sunulur.
  • Bu bilezik çeşidinin ağırlığı temelde 15 ile 100 gram arasında değişkenlik gösterir.
  • Günümüzde Adana Burması adı verilen kuyumculuk ürününün 7 g gibi hafif olan modelleri de mevcuttur.
  • Örgü motifine benzeyen bir görünüme sahip olan bileziğin "üçlü Adana Burması" olarak isimlendirilen çeşitleri vardır.
  • Bu kuyumculuk ürününün yılan desenli seçenekleri ve farklı motiflerle bezenmiş modelleri keşfedilebilir.
  • Genellikle işçilik sürecinde az fire verilerek üretildiği bilinen bileziğin kelepçeli modelleri tercih edilebilir.
  • Ürünün yaygın olarak tercih edilen ağırlık opsiyonları ise 15, 17, 18, 20 ve 25 gram olarak sıralanır.
  • Adana Burması bileziklerin istenilen ağırlıkta üretilebildiği gibi belirtilen çapta tasarlanması da mümkündür.

Adana Burması kaç gram?

Geleneksel altın işçiliğini temsil eden ve yatırımlık ya da hediyelik olarak satın alınabilen Adana Burması'nın farklı ağırlıklarda üretildiği görülür. Bu ürünün 5, 7, 10 gramlık modelleri genellikle yatırım yapmak veya günlük olarak kullanmak amacıyla tercih edilir. Yine piyasada 12, 15, 17, 18 ve 20 gram ağırlığındaki Adana Burması bileziklerin yoğun talep gördüğü söylenir. Bu kuyumculuk ürünü toplu yatırım yapmak veya yeni evlenen çiftlere hediye edilmek üzere satın alındığında daha ağır modeller incelenebilir. Örneğin 30, 55, 60 ve hatta 98 gram ağırlığa sahip olan Adana Burması tasarımları vardır.

Adana Burması alırken nelere dikkat edilmelidir?

Diğer altın ürünlerinde de olduğu gibi Adana Burması bilezik satın almadan önce dikkat edilmesi gereken unsurlar mevcuttur. Bunların başında satın alınacak olan burma bileziğin ağırlığının ve kalınlığının belirlenmesi gibi hususlar yer alır. Belirtilen konularda netlik kazanan müşteriler kuyumculardaki uygun modelleri inceleyebildikleri gibi özel sipariş de verebilir.

22 ayar altın sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gereken bu kuyumculuk ürünün işçiliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede motifli tasarımların tercih edilmesi söz konusu olabilirken, daha sade duran örgülü modellerin satın alınması da mümkün hâle gelir. Bir Adana Burması bileziğin 22 ayar damgası kontrol edilirken ise genellikle ürünün iç yüzeyinde veya varsa kelepçesinde yer alan “916” sayısına bakılır.

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