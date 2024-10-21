Yasal konularda gerçek veya tüzel kişilerin, haklarının savunulması gereken durumlarda görev üstlenen avukatlara ödenmesi gereken minimum ücret tarifeleri mevcuttur. Bu ücretlerin yıllık olarak belirlenip açıklanmasında görevli olan kurumsa Türkiye Barolar Birliği'dir. İlgili yönetmeliğe güncel mevzuat çerçevesinde yeni maddelerin eklenmesi de mümkündür. Dolayısıyla Asliye, Ağır Ceza veya Sulh Hukuk Mahkemeleri kapsamında yürütülen davalarda yer alan avukatlara ödenmesi gereken minimum ücretlerin yasal sınırları açıklanmalıdır. Bu konuda bilgi sunulurken ise güncel yıl için geçerlilik taşıyan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yönetmeliği kaynak alınmalıdır.

Avukatlık asgari ücret tarifesi nedir?

Yasal konularda hakkının savunulması gereken gerçek kişilere veya kurumlara yol göstererek mahkemelerde ve devlet dairelerinde görev alan kimselere avukat denilir. Hukuk alanında eğitim görerek çalışma hayatına atılan kişilerin davalardan aldıkları ücretlerse değişkenlik gösterebilir. Buna ek olarak, avukatlık görevini üstlenerek belirli bir hüküm elde edilinceye kadar hizmet sunan meslek grubu çalışanlarına ödenmesi gereken minimum ücret tutarı mevcuttur.

Avukatlık asgari ücret tarifesi olarak adlandırılan bu ödemenin tutarı, Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri kapsamında yürütülen davalara göre farklı düzeylerdedir. İlgili ücretin güncel seviyelerinin öğrenilmesi için ise Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan yönetmelik maddeleri incelenmelidir.

Örneğin; söz konusu kurumun 2024-2025 yılı için geçerlilik taşıyacak olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adlı bildirgesi, Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin içerdiği maddelerde farklı mahkemelerde yürütülen davalarda görev alan sözleşmeli avukatlara ödenmesi gereken minimum ücretler belirtilmiştir.

Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi maddeleri nelerdir?

2024-2025 senesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete aracılığıyla duyurularak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu yönetmeliğe göre, minimum ücretlerin önceki tarifenin yayımlanmasından sonra analiz edilen mali tablo göz önünde bulundurularak hesaplandığı anlaşılır. Buna ek olarak ele alınan bildiride sıralanan asgari ücret tutarlarının, bir önceki seneye göre %55,06 oranında artırıldığı belirtilmelidir. Güncel yönetmelikte 2024-2025 yılı için açıklanan avukatlık asgari ücret tarifeleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Anonim şirketlerinde görev alacak olan sözleşmeli avukatlara yapılması gereken minimum ödeme, 35. madde uyarınca 32.000 TL olarak belirlenmiştir.

Avukatlara özel veya tüzel kişiler tarafından ödenmesi gereken minimum ücretse 25.000 TL olarak açıklanmıştır.

Sulh Ceza Hakimliği kapsamında yürütülen davalarda görevli olan çalışanlara en düşük 13.500 TL ödenecektir.

Yine Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde yer alan avukatların asgari ücret tarifeleri 18.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.

Asliye Mahkemeleri bünyesinde takip edilen davalardan sorumlu olan avukatların minimum ödemeleri 30.000 TL olacaktır.

Avukatlık asgari ücret tarifesinin Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri'ne konu olan dosyalar için 48.000 TL şeklinde açıklandığı görülür.

Bu yönetmeliğe çocuk teslimi ve küçük yaştaki bireyle ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının alınmasını temsil eden muhalefetten kaynaklı hizmetler için yeni bir bent eklenmiştir. İlgili bent için oluşturulan minimum ücret tarifesi ise 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, avukatlara büroda sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 3.500 TL olarak belirlenirken, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 4.500 TL ücret ödeneceği açıklanmıştır.