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Aylardır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! 187 milyonu bir kişi kazandı! Tüm şehir şimdi o talihliyi merak ediyor

13.11.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto'da aylardır devreden ve 187 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto'nun 13 Kasım Pazar günü yapılan son çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden bir kişi 187.594.521,05 TL'lik büyük ödülü kazandı. Süper Loto'da dev para ikramiyesini kazanan kişinin kuponu Muğla Fethiye'de doldurduğu ortaya çıktı. Turizm merkezi olan Fethiye'de ise Süper Loto sonucunun ardından heyecan yaşandı. İlçede yaşayanlar talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

Aylardır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! 187 milyonu bir kişi kazandı! Tüm şehir şimdi o talihliyi merak ediyor

Haftada üç gün yapılan Süper Loto çekilişinde uzun süredir devreden büyük ikramiyeyi bir talihli kazanmayı başardı. 13 Kasım Pazar akşamı 21.30'da yapılan Süper Loto çekilişi Milli Piyango YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

6 RAKAMI DA DOĞRU BİLDİ

Bir şanslı kişi tüm rakamları bilerek 187.594.521,05 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şanslı kişinin kuponu Muğla Fethiye'de doldurduğu ortaya çıktı.

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FETHİYE'DE HEYECAN!

Büyük ikramiyenin isabet ettiği Fethiye'de ise heyecan yaşandı. İlçede yaşayanlar büyük ikramiyenin hangi talihli kişiye çıktığını araştırmaya başladı.

HAFTADA 3 GÜN ÇEKİLİYOR

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

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süper loto Fethiye

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