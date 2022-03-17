Banka EFT kodları listesi: EFT kodu nedir?

Açılımı elektronik fon transferi olan EFT işlemi, farklı bankalar arasındaki para aktarımı için kullanılır. Banka kartları aracılığıyla bir hesaptan başka bir hesaba para göndermek için EFT işleminden yararlanabilirsiniz. Bu işlem için alıcının, IBAN ya da hesap numarası, ad soyad ve telefon numarası bilgilerine sahip olmak yeterlidir.

EFT kodu ise bankalar arasında yapılan EFT işlemlerini daha pratik hale getirmek amacıyla bankalara özel olarak tahsis edilen sabit kodlardır. Her bankaya ait bir EFT kodu bulunur. Bu kodlar sayesinde EFT işlemlerini çok daha pratik ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Peki, Türkiye’de yer alan banka EFT kodları nelerdir ve bu kodlar nasıl bulunur?

EFT kodu ne işe yarar?

Bankalar arasında yapılan EFT işlemlerinde, her banka için ayrı olarak tanımlanan EFT kodları kullanılır. EFT kodları ile bankalar arası para aktarım işlemlerinde herhangi bir karışıklık olmasının önüne geçmek ve pratiklik sağlamak amaçlanır. Böylece bankalar tarafından belirlenen EFT saatleri içinde dilediğiniz hesaba güvenli şekilde para transferi yapabilirsiniz.

Bankaların EFT kodları nelerdir?

Her bankanın ayrı, sabit bir EFT kodu bulunur. Bu kodlara, internet üzerinden sorgulama yaparak kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Banka kodu sorgulama işlemi için ister kullandığınız bankanın web sitesine girebilir isterseniz de internet üzerindeki farklı platformlardan yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve sık kullanılan bazı bankalar için banka EFT kodları listesi şu şekildedir:

Akbank: 0100

Adabank: 0046

Aktif Yatırım Bankası: 0143

Anadolu Bank: 0135

Denizbank: 0134

Fibabanka: 0103

HSBC Bank: 0123

ING Bank: 0099

Odeabank: 0146

Şekerbank: 0059

Ziraat Bankası: 0010

Garanti Bankası: 0062

Türkiye Halk Bankası: 0012

Türkiye İş Bankası: 0064

Yapı Kredi Bankası: 0067

Bankaların EFT saatleri nedir?

EFT saatleri, bankalar üzerinden para aktarımı yapabilmesi adına belirlenen saatlerdir. Her bankanın farklı bir EFT saati bulunsa da bu saat çoğunlukla bankalar tarafından 09.00 ve 17.00 arasında belirlenmiştir. Bunun dışında kalan saatlerde, resmi tatillerde ve hafta sonlarında EFT işlemi yapılamaz. Bu durumda göndermek istediğiniz para tutarı, hafta sonunu takip eden ilk iş gününde veya resmi tatil bitiminde karşı tarafa ulaşır. Ancak tüm bunları yanı sıra günümüzde, birçok bankanın kullandığı FAST sistemi sayesinde 7/24 EFT yapmak mümkündür.



