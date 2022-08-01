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Bekleyen provizyon ne demek? Bekleyen provizyon nedir?

30.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı ile alışveriş veya herhangi bir ödeme işlemi yapıldığı zaman bekleyen provizyon kavramı ile karşılaşılması oldukça normaldir. Provizyondaki işlemler, herhangi bir sorun oluşmadığı sürece banka tarafından otomatik olarak onaylanmaktadır. Bekleyen provizyon nasıl iptal edilir, provizyon ne kadar sürer?

Bekleyen provizyon ne demek? Bekleyen provizyon nedir?

İçindekiler

  • Bekleyen Provizyon Ne Demek?
  • Provizyonda Bekleyen İşlemler Nedir?
  • Provizyonda Bekleyen Paranın İadesi Nasıl Yapılır?

Provizyon veya bekleyen provizyon olarak karşılaşılan kavram, kredi kartı üzerinden yürütülen işlemlerde sıkça görülmektedir. Bu kavram, ödemenin yapıldığı andan onaylanma sürecine kadar geçen zamanı belirtmektedir. Dolayısıyla provizyondaki işlem banka kapsamında otomatik olarak onaylanmakta iken, bu süre de herhangi bir sorun oluşmadığı müddetçe en fazla birkaç günü bulmaktadır.

Bekleyen Provizyon Ne Demek?

Gerek banka kartı gerek ise kredi kartı ile yapılan işlemlerde sıkça rastlanan bekleyen provizyon nedir? İşlemin provizyonda olduğuna yönelik bilgi sağlayan mobil bankacılık uygulamaları, bu sürecin takip edilmesini de mümkün kılmaktadır. Ancak ödemenin provizyonda olduğuna ilk defa tanıklık eden müşteriler endişeye kapılabilmektedir. Bir işlemin provizyonda olması, onay süreci kapsamında beklediğini göstermektedir. Birçok nedenden dolayı herhangi bir ödemenin kısa bir süre için provizyonda kalması normaldir. Dolayısıyla gayet normal bir durum olan bekleyen provizyon; yapılan işlemin onay sürecinin banka sistemi kapsamındaki ismidir.

Provizyonda Bekleyen İşlemler Nedir?

Reel ya da sanal ortamdan alışveriş yapıldığı zaman bekleyen provizyon kavramı ile karşılaşılması oldukça normaldir. Çünkü bekleyen provizyon; alışveriş sürecinde kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemeden, onay sürecinin tamamlanma aşamasına kadar olan süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla bekleyen provizyon, çoğu zaman riskli bir durum olmadığı gibi müşterinin onayı kapsamında bulunmayan işlemlerin belirlenmesini mümkün kılması bakımından faydalıdır.

Kredi kartı ile alışveriş yapma faaliyetinin arttığı günümüzde, “Bekleyen provizyon ne kadar sürer?” sorusu da sıkça gündeme taşınmaktadır. Burada bankaya bağlı olan değişikliklerin oluşabildiği hatırlatılmalıdır. Ancak genellikle provizyondaki işlemin onaylanması maksimum 2 günü ifade etmektedir. Öyle ki bekleyen provizyon kapsamındaki işlem genellikle 24 saat içerisinde onaylanmaktadır. Herhangi bir sorun oluşmadığı sürece provizyondaki işlem otomatik olarak onaylanmakta ve işlem hesaba yansıtılmaktadır.

Provizyonda Bekleyen Paranın İadesi Nasıl Yapılır?

Mobil bankacılık uygulamaları, banka/ kredi kartlarına yönelik birçok bilginin kontrol ve takip edilmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla provizyonda bekleyen işlemler de mobil bankacılık sayesinde görüntülenebilmektedir. Normalde provizyondaki işlemler, kart sahibinin bilgi dahilinde olmakta ve maksimum birkaç gün içerisinde otomatik bir şekilde onaylanmaktadır. Peki, kart sahibinin bilgisi dahilinde olmayan bir işlem saptandığında bekleyen provizyon iptali nasıl yapılır?

Bu durumda en önemli adım, ilgili bankanın müşteri hizmetlerine ulaşılmasıdır. Herhangi bir dolandırıcılık şüphesi, yanlış işlem ya da kart çalınması durumunda mutlaka bankanın çağrı merkezi aranmalıdır. Provizyonda olan işlem onaylanmadan önce vakit kaybedilmeden banka ile görüşülmesi sonucunda işlem iptal edilebilmektedir. Yine telefon ile çağrı merkezlerinin aranmasının yanı sıra şubelerden de gerekli işlemler yürütülebilmektedir.

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