Beşibiryerde (5'i bir yerde) nedir? Beşibiryerde (5'i bir yerde) nasıl olur, hangi altınlardan oluşur?

Altından yapılan sikkelerin yapılarına ve temel niteliklerine göre farklı şekilde adlandırıldığı bilinir. Örneğin yatırımlık ya da hediyelik olarak satın alınabilen ziynet çeşitleri arasında gram, çeyrek, yarım, tam altın gibi seçenekler yer alır. Buna ek olarak belirli nitelikleri taşıyacak şekilde üretilen beşibiryerde de değerli ziynetler arasında öne çıkar. Ata beşibirlik ve beşibirarada gibi isimleri de bulunan bu ziynetin tek veya birden fazla altından oluşması söz konusu olabilir. Ancak beşibiryerdenin özellikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili kararıyla belirlendiği için bu altının 22 ayar olma gibi nitelikleri taşıyacak şekilde basılması gerekir.

Beşibiryerde (5'i bir yerde) nedir?

Altın çeşitlerinin türüne göre gram, çeyrek, yarım, tam olarak nitelendirildiği bilinir. Reşat altının ise çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik gibi çeşitleri mevcuttur. Beşibirlik olarak da adlandırılan beşibiryerde, ziynet altınları arasında en değerli olanıdır.

Bu bağlamda “Beşibiryerde ne demek?” diyenlere bilgi verilirken ilgili kuyumculuk ürününün altın sikke veya ziynet altını olarak adlandırılan çeşitlerinin üretildiği açıklanmalıdır. Halk arasında "Ata beşibirlik" olarak da bilinen bu ziynetin üretim sürecine yönelik olan detaylar ise aşağıda belirtilmiştir:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altını çeşitlerinin basılmasında yetkili olan tek yasal kurumdur.

Beşibirlik altının üretim sürecinde 234 sayılı KHK’nin 2/b maddesinde belirtilen maddeler temel alınır.

Bu altın çeşidi basılırken dikkate alınan boyut, ağırlık ve ayar gibi nitelikler; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1738 sayılı kararı kapsamında belirlenmiştir.

Beşibiryerde (5'i bir yerde) nasıl olur?

Beşlik, beşli, beşibirarada gibi isimleri de bulunan ziynet altınının özellikleri sıklıkla araştırılır. Bu ziynet çeşidi tasarlanırken birden fazla Cumhuriyet altınının kullanılması mümkündür. Ayrıca Ata beşibirlik adı verilen altın tek olarak da basılır. Bununla birlikte bir beşibiryerdenin üretiminde temel niteliklerin dikkate aldığı bilinir. Dolayısıyla bu ziynet altının taşıdığı özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bu altın çeşidinin ön yüzünün orta kısmında kûfi tarzda “Türkiye Cumhuriyeti” yazısı bulunur.

Altının ön yüzünde yer alan bu yazıya ziynetin basıldığı tarihin bilgisi eşlik eder.

Beşibiryerdenin arka yüzünde ise ortada Atatürk’ün profil rölyefi mevcuttur.

Ziynetin her iki yüzünün kenarlarında toplamda 32 adet yıldız ve çiçek motifi yer alır.

Bu altın çeşidinin toplam ağırlığı 35,080 gram olarak belirlenmiştir.

Altının 22 ayar (916,6) milyem niteliğinde olduğu açıklanır.

Beşibiryerde (5'i bir yerde) hangi altınlardan oluşur?

Ata beşibirliğin tek altından oluşacak şekilde kulplu veya kulpsuz olarak üretilen temel çeşidi vardır. Bununla birlikte kolye halinde tasarlanan beşibiryerdeler ise genellikle 5 adet Cumhuriyet altını içerir. Ancak günümüzde çeyrek ve yarım seçenekleri bulunan beşibiryerde çeşitleri de üretilir. Dolayısıyla bu ziynetin hangi altınlardan oluştuğu değişkenlik gösterebilirken, üretim sürecindeyse temelde Ata beşibirliğin toplam ağırlığının karşılanması dikkate alınır. Buna ek olarak ziynetin tek veya birden fazla altından oluşan çeşitlerinde her bir parçanın 22 ayar olması zorunludur.