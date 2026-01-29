FİNANS

Birikim Yapmaya Nereden Başlamalısın?

Birikim yapmaya başlamak en zor aşama. Genelde birikim yapmak isteyenler nereden başlayacağını bilmiyor. Birikim yapmaya nereden başlayacağını bilmiyorsan gel birlikte bulalım!

Birikim yapmaya başlaman gereken yer neresi?

Ay sonunda paran ne durumda oluyor?

Ay sonunda paran ne durumda oluyor?
Nasıl bittiğini anlamıyorum.
Yeni ay gelsin diye bekliyorum.
Hiç bilmiyorum ne olduğunu.
Yani aydan aya değişiyor.
Maaşı ilk aldığında ne yapıyorsun?

Maaşı ilk aldığında ne yapıyorsun?
Son kuruşa kadar harcıyorum.
Günlük ihtiyaçlara harcıyorum önce.
Kira ve kredi kartlarını ödüyorum hemen.
İlk aldığımda birkaç gün bir şey yapmıyorum.
Birikimle ilgili en büyük sorunun ne?

Birikimle ilgili en büyük sorunun ne?
Çok anlamlı gelmiyor birikim yapmak.
Başlıyorum ama devam edemiyorum.
Hep bir şey çıkıyor, bir türlü biriktiremiyorum.
Nereden kısacağımı bir türlü bulamıyorum.
Para konusunda seni en çok tedirgin eden durum ne?

Para konusunda seni en çok tedirgin eden durum ne?
Harcarken düzenli olmamam.
Sürekli beklenmedik masraflar çıkması.
Ay sonu hesabımın hiç tutmaması.
Biriktirsem de sonucu bağlayamıyorum.
Yeni bir şeye başlamak senin için neden zordur genelde?

Yeni bir şeye başlamak senin için neden zordur genelde?
Başlıyorum ama sürekli olmuyor.
Hep beklenmedik aksilikler çıkıyor.
Genel resme bakarken detaylar gözümden kaçıyor.
Neden başladığımı unutuyorum.
Planladığın gün istediğin gibi gitmiyor. Nasıl hissedersin?

Planladığın gün istediğin gibi gitmiyor. Nasıl hissedersin?
Ufak şeyler olsa bile moralimi bozar.
Tek bir aksilik tüm günümü mahveder.
Tüm rutinim bozulur.
Planlarım anlamsızlaşır.
Bir plan yaparken rahatlamanı sağlayan şey ne olur?

Bir plan yaparken rahatlamanı sağlayan şey ne olur?
Plandaki detayların net olması.
Plan takviminin belli olması.
Sonucun net olması.
Kenarda B planımın olması.
Bir yere geç kalıyorsun, ne yaparsın?

Bir yere geç kalıyorsun, ne yaparsın?
Dönsem mi diye düşünürüm.
Planı en baştan tekrar yaparım.
Gerilirim.
Geç kalmamak için elimden geleni yaparım.
