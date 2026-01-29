Birikim Yapmaya Nereden Başlamalısın?

Birikim yapmaya başlaman gereken yer neresi?

1/8 Ay sonunda paran ne durumda oluyor? Nasıl bittiğini anlamıyorum. Yeni ay gelsin diye bekliyorum. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Yani aydan aya değişiyor.

2/8 Maaşı ilk aldığında ne yapıyorsun? Son kuruşa kadar harcıyorum. Günlük ihtiyaçlara harcıyorum önce. Kira ve kredi kartlarını ödüyorum hemen. İlk aldığımda birkaç gün bir şey yapmıyorum.

3/8 Birikimle ilgili en büyük sorunun ne? Çok anlamlı gelmiyor birikim yapmak. Başlıyorum ama devam edemiyorum. Hep bir şey çıkıyor, bir türlü biriktiremiyorum. Nereden kısacağımı bir türlü bulamıyorum.

4/8 Para konusunda seni en çok tedirgin eden durum ne? Harcarken düzenli olmamam. Sürekli beklenmedik masraflar çıkması. Ay sonu hesabımın hiç tutmaması. Biriktirsem de sonucu bağlayamıyorum.

5/8 Yeni bir şeye başlamak senin için neden zordur genelde? Başlıyorum ama sürekli olmuyor. Hep beklenmedik aksilikler çıkıyor. Genel resme bakarken detaylar gözümden kaçıyor. Neden başladığımı unutuyorum.

6/8 Planladığın gün istediğin gibi gitmiyor. Nasıl hissedersin? Ufak şeyler olsa bile moralimi bozar. Tek bir aksilik tüm günümü mahveder. Tüm rutinim bozulur. Planlarım anlamsızlaşır.

7/8 Bir plan yaparken rahatlamanı sağlayan şey ne olur? Plandaki detayların net olması. Plan takviminin belli olması. Sonucun net olması. Kenarda B planımın olması.