Birikim Yapmaya Nereden Başlamalısın?

1/8
Ay sonunda paran ne durumda oluyor?
Nasıl bittiğini anlamıyorum.
Yeni ay gelsin diye bekliyorum.
Hiç bilmiyorum ne olduğunu.
Yani aydan aya değişiyor.
2/8
Maaşı ilk aldığında ne yapıyorsun?
Son kuruşa kadar harcıyorum.
Günlük ihtiyaçlara harcıyorum önce.
Kira ve kredi kartlarını ödüyorum hemen.
İlk aldığımda birkaç gün bir şey yapmıyorum.
3/8
Birikimle ilgili en büyük sorunun ne?
Çok anlamlı gelmiyor birikim yapmak.
Başlıyorum ama devam edemiyorum.
Hep bir şey çıkıyor, bir türlü biriktiremiyorum.
Nereden kısacağımı bir türlü bulamıyorum.
4/8
Para konusunda seni en çok tedirgin eden durum ne?
Harcarken düzenli olmamam.
Sürekli beklenmedik masraflar çıkması.
Ay sonu hesabımın hiç tutmaması.
Biriktirsem de sonucu bağlayamıyorum.
5/8
Yeni bir şeye başlamak senin için neden zordur genelde?
Başlıyorum ama sürekli olmuyor.
Hep beklenmedik aksilikler çıkıyor.
Genel resme bakarken detaylar gözümden kaçıyor.
Neden başladığımı unutuyorum.
6/8
Planladığın gün istediğin gibi gitmiyor. Nasıl hissedersin?
Ufak şeyler olsa bile moralimi bozar.
Tek bir aksilik tüm günümü mahveder.
7/8
Bir plan yaparken rahatlamanı sağlayan şey ne olur?
Plandaki detayların net olması.
Plan takviminin belli olması.
Kenarda B planımın olması.
8/8
Bir yere geç kalıyorsun, ne yaparsın?
Dönsem mi diye düşünürüm.
Planı en baştan tekrar yaparım.
Geç kalmamak için elimden geleni yaparım.