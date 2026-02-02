Christopher Dologh yaşamını yitirdi

Kristal Yağları’nın uzun yıllar üst düzey yöneticiliğini üstlenen Christopher Dologh, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Christopher Dologh, Türkiye’nin zeytinyağı potansiyelinin uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyordu.

CHRISTOPHER DOLOGH KİMDİR?

1975 yılında İzmir’de doğan Christopher Dologh, İngiltere’de University of Kent’te İşletme Mühendisliği eğitiminin ardından Warwick Business School’da MBA programını tamamladı. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek Kristal Yağları’nda çalışma hayatına başladı. Aynı zamanda Macaristan İzmir Fahri Konsolosu görevini üstlenen Dologh, Kristal Yağlarının üçüncü kuşak temsilcisi olarak 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini yürüttü.

Dologh, son olarak Kristal Yağları CEO’su oldu.