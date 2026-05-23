Devlet Teşvikleri ve Hibeleri ile Kendi İşini Kurmak İçin Bilmen Gerekenler

Parlak fikrini hayata geçirerek iş kurmak istiyor ancak şirket kuruluş maliyetleri sebebiyle istediğin adımı atamıyor musun? O halde devlet teşvikleri ve hibeler ile tanışma zamanın geldi. Çünkü Türkiye, ekonomiyi canlı tutmak ve istihdam yaratmak için geleceği olan parlak fikirlere yaptığı yardımlarla biliniyor.

Vergi muafiyetinden avantajlı kredi oranlarına kadar, iş kurma aşamasında faydalanabileceğin teşvik ve hibeler hakkında tüm bilmen gerekenleri derledik!

1. KOSGEB Girişimci Destekleri



Girişimcilerin en yakın dostu KOSGEB, farklı amaçlara hizmet eden programlarıyla öne çıksa da yakın zamanda güncellediği "Girişimci Destek Programı", tam olarak iş hayatına yeni atılanlara hitap ediyor. İşini kurmak ve geliştirmek isteyenlere özel sağladığı 2 milyon TL'ye varan destek ile iş hayatına resmen can suyu veren program, işletmelerin temel ihtiyaçlarını %80 oranında karşılıyor. Personel, makine, yazılım, donanım ve hizmet alımı gibi birçok ana ihtiyaç bu kapsama giriyor. Üstelik sağlanan destek 36 ay sonra ve faizsiz ödeme fırsatlarıyla sunuluyor. Kısacası yeni iş hayatının ilk aylarında yaşanabilecek tüm ekonomik baskıları gidermeyi hedefliyor.

2. Eğitim ve Sertifika Programları



Birçok girişimci, şirketin resmi açılımını yaptıktan sonra KOSGEB'e başvurma gibi büyük ve pahalı bir hata yapar. Oysaki şirketin resmi kuruluşu, yani vergi levhasının onaylanma tarihi geldiğinde, hibelerden faydalanmak için eğitimleri de tamamlamış olmak gerekir. Bu eğitimleri tamamlamayan şirketler kuruluş hibesinden de faydalanamazlar. Kuruluş maliyetlerini hafifletmenin en iyi yollarından biri, eğitimleri tamamladıktan sonra resmi şirket kuruluş adımlarına geçmektir. Aksi halde hibe alma şartları karşılanmayabilir.

3. Faaliyet Alanı Belirleme



Şirket kurarken vergi dairesine kayıt olmak gerekir. Bu aşamada ise her şirketin 6 haneli bir NACE, yani faaliyet kodu bulunur. Bu kod, şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtir. Dolayısıyla KOSGEB başta gelmek üzere çeşitli devlet teşviklerinden faydalanmak ve sektöre özel hibelerden faydalanmak için faaliyet alanının doğru belirlenmesi şarttır. Yanlış bir kod, hibe başvuru dosyalarının anında reddine yol açabilir.

4. Genç Girişimci Desteği



KOSGEB Genç Girişimci Desteği, 29 yaşını doldurmayan ve ilk kez kendi adına şahıs şirketi kurma başvurusunda bulunan herkes için geçerlidir. Devletin sunduğu en avantajlı fırsatlardan olan bu destek, tek başına ve genç yaşta iş hayatına atılmak isteyen girişimcilerin en büyük yardımcısıdır. Bu destek kapsamında, başvuru sahibi 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olur ve Bağ-Kur primleri için devlet ödemesi alır. Bu durumda gelir vergisi muafiyeti 3 yıl, Bağ-Kur prim desteği ise 1 yıl süreyle karşılanır, böylece ciddi bir gider kaleminden kurtulmak mümkün olur.

5. Bölgesel Teşvik Haritası

Bölgesel teşvik haritası, Türkiye'nin ticari ve ekonomik pazarını yansıtan önemli bir veridir. Kurulacak şirketin bulunduğu şehir, Türkiye'deki 6 ana bölgeden hangisine aitse ona özel vergi indirimleri ve hibeler geçerli olur. Dolayısıyla herhangi bir girişimde bulunmadan önce bölgesel ihtiyaçları gösteren bu haritaları incelemek ve bölgeye özel uygulanan SGK desteklerini ya da hibe oranlarını değerlendirmek, girişimin geleceği adına kritik önem taşır. Bu haritalar sadece yeni kurulan şirketler için değil uzun süreli hareket planı oluşturmak isteyen firmalar için de oldukça önemli bir parametredir.

6. Ticaret Bakanlığı Fonları

Hedefi iç pazar olmayan girişimciler için KOSGEB teşvikleri yeterli gelmeyebilir. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fonlar ise özellikle yazılım, dijital tasarım, oyun ve danışmanlık gibi pazarlarda hizmet verecek şirketleri kapsadığından uluslararası satış hedefleri olan firmalara hitap eder. E-ihracat ve hizmet ihracatı kapsamında sunulan bu destekler, yurt dışına yönelik yapılan reklam harcamaları, web site kurulumları ve marka tescilleri gibi birçok alanda avantaj sağlar. Böylece bu tür kurumsal yönetim giderlerinden kısmaya yardımcı olur.

7. Hibe ve Kredi Fırsatları

Devlet teşvikleri araştırılırken en sık yapılan hata, hibe kelimesinin anlaşılmamasından kaynaklanır. Çünkü hibe, devletin karşı ödeme istemeksizin yaptığı yardımları karşılarken kredi, geri ödemeli borç olarak tanımlanır. Kuruluş desteği ve personel alımı gibi birçok teknik aşamada hibe avantajından faydalanılabilir. Ancak şirket ekipmanı, bilgisayar, yazılım ve donanım için sunulan bütçeler genellikle geri ödemeli destek veya kredi kapsamına girer. Bir diğer deyişle, bu tür gereksinimleri karşılamak için alınan teşviklerin geri ödenmesi gerekir. Dolayısıyla neyin hibe, neyin kredi kapsamına girdiğini araştırmak, şirket kurulum aşamasında büyük avantaj sağlar.

8. Hazine Destekli Krediler

KOSGEB desteklerinin yanı sıra, bankalar da yeni girişimciler için avantajlı kredi fırsatları sunar. Bu kredi paketlerinin detayları bankadan bankaya değişiklik gösterir. Ancak birçok banka özellikle kadın girişimci, genç girişimci veya esnaf kategorilerine özel avantajlı oranlar ve geri ödeme fırsatları tanımlar. Dolayısıyla şirket kurulumundan sonra bankalara yapılacak müracaat ile çeşitli finansman desteklerinden faydalanmak mümkün olabilir.

9. İstihdam Yardımları

Devlet teşvikleri sadece yeni kurulan girişimler için geçerli değildir. Aynı zamanda bir süredir alanında hizmet veren ve büyüme potansiyeli gösteren işletmeleri de kapsar. Örneğin; ilk birkaç yılını doldurduktan sonra büyüme kararı alan firmalar için devletin personel alımı ve ekipman yenileme gibi alanlarda sunduğu yardımlar bulunur. Bu aşamalar genellikle SGK ve İŞKUR üzerinden ilerler ve farklı koşulların tamamlanmasını gerektirir. Bu nedenle en doğru ve güncel veriye de resmi adresler üzerinden ulaşılması zorunludur.

10. İş Planı Dosyası

Devlet kurumlarından çeşitli hibe ve kredi almaya hak kazanmak için iş planının potansiyel taşıması çok önemlidir. Bir girişim yeni olsa bile sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik gibi konularda etkili bir sisteme sahipse, genel olarak devlet teşviklerinden faydalanabilir. Bunun için öncelikli olan şey ise detaylı ve gerçekçi bir iş planı dosyasıdır. İş modelinin detayları, rakiplerin durumu ve pazarlama stratejilerinin gerçekçiliği konusunda inandırıcı olan dosyalar, desteklenmiş programlara kabul edilme oranı yüksek olan girişimcilik fikirleri arasında yer alır.