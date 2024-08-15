e-Haciz nedir, nasıl kaldırılır? e-Haciz sorgulama ve kaldırma

e-Haciz işlemleri, ilgili kanunun 55. maddesinde belirlenen kararlara göre uygulanırken, devlete karşı ödenmemiş olan borçların tahsil edilmesini mümkün kılar. Bu uygulama ile kamu idarelerinin iş yükünün önemli ölçüde azaltıldığı bilinir. Yine posta giderlerinden tasarruf edilmesini sağlayan e-Haciz uygulamasına yönelik olan işlemler, e-Devlet bilgileriyle GİB üzerinden tamamlanabilir. Böylelikle e-Haciz nedeniyle maaşına bloke gelen vatandaşlar ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.

e-Haciz nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yer alan 55. maddeye göre uygulanan e-Haciz, devlete karşı ödenmemiş olan borçların tahsil edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi incelendiği zaman bu uygulamanın ödeme emri gönderilen ancak borçlu tarafından zamanında ödenmeyen borçlar için tasarlandığı görülebilir. Bu elektronik varlıklara el koyma sürecinin bireysel alacakları, devlete ödenmemiş borçları ve kamu alacaklarını içerebildiği bilinir. Söz edilen bu uygulama sayesinde posta giderlerinden tasarruf edildiği gibi bir yandan da kamu idarelerinin iş yükünün azaltılması mümkün olmuştur.

e-Haciz borcumu nasıl öğrenirim?

Devlete ödenmeyen borçların tahsil edilmesi amacıyla oluşturulan e-Haciz uygulaması e-Devlet üzerinden takip edilebilir. Yani e-Haciz sorgulama işleminin tamamlanması için e-Devlet platformundan kullanıcı girişinin yapılması yeterlidir. Ardından sisteme giriş yapılmasıyla beraber Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetlerine ulaşılabilir. GİB e-Haciz sorgulama hizmetinin başlığı ilgili platform kapsamında Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama şeklindedir. Yine Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama başlığı da e-Haciz durumunun takip edilmesinde kullanılabilir. Bahsedilen e-Devlet haciz sorgulama ekranlarına temel verilerin aktarılması sonucunda elektronik haciz işlemlerinin incelenmesi mümkündür.

e-Haciz olunca ne olur?

İcra borçları, RTÜK’e ödenmeyen cezalar ya da mahkeme kararı ile hayata geçirilen cezai yaptırımlar için e-Haciz süreci başlatılabilir. Bu gibi borçlara yönelik olarak başlatılan e-Haciz sürecinde ilk adım borçluya tebligat gönderilmesini içerir. Borçlu kişinin borcunu ödemek üzere herhangi bir işlem gerçekleştirmemesi durumunda ise tebligattan sonraki 15. günde e-Haciz tahsilatları için çeşitli uygulamalara başvurulması söz konusu olur. Bu süreçte kişinin maaşı bloke edildiği için borcun ödenmesi amacıyla e-Haciz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerekir.

e-Haciz nasıl kaldırılır?

e-Devlet bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi platformuna giriş yapan kişiler, e-Haciz borçlarının mevcut olduğunu görünce bu durumun nasıl çözülebildiğini sorgular. e-Haciz işlemlerinin sonlandırılması için tercih edilebilen tek seçenek ise borçların ödenmesidir. Yani borcun tamamı ödenmediği takdirde e-Haciz sürecinin sonlandırılması mümkün değildir. Ancak tebligattan sonraki 15 gün içerisinde GİB üzerinden borcun %20’lik kısmı ödenerek geri kalanı taksitlendirilebilir. Bu işlem tamamlanmadığında ise “e-Devletten e-Haciz nasıl kaldırılır?” sorusuna yanıt olan aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

e-Devlet bilgileri ile GİB resmi sitesine giriş yapan vatandaşlar, e-Haciz borcu ödeme sayfasına ulaşabilir.

Bu sayfada 15 gün içerisinde taksitlendirme yapılabilen veya vadesi geçmiş olan borçlar gösterilir.

e-Haciz kaldırma işlemi için ise borçlu tarafın borcunu vergi dairesine ödemesi gerekir.

e-Devlet bilgileri ile giriş yapılabilen online platform üzerinden borç ödemesinin kredi/banka kartları ile gerçekleştirilmesi uygundur.

Yine vergi dairesi e-Haciz kaldırma işlemi için ilgili kurumlara giderek borç hakkında bilgi alan kişiler gerçek ortamda ödeme yapabilir.

Bu işlem tamamlandığında ise e-Haciz kaldırma sürecinin sonlandırılması amacıyla GİB’e dilekçe verilir.

Dilekçe ilgili kuruma ulaştığında borcu yoktur yazısının alınması mümkündür.

e-Haciz kendiliğinden kalkar mı?

Normal şartlarda e-Haciz işlemlerine konu olan borçları ilgilendiren sürecin ödeme yapılmadan sonlandırılması mümkün değildir. Ancak e-Haciz borcunu ortadan kaldıran bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır: