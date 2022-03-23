EFT hesaba geçmedi ne yapmalıyım? EFT ile para gönderdim gitmedi sorunu ve çözümü

Bankalar arası para aktarımı anlamına gelen EFT, bankacılık alanında sıklıkla tercih edilen işlemler arasında yer alır. A bankasından B bankasına para göndermek için bu pratik yöntemi tercih edebilirsiniz. EFT işlemlerini gerçekleştirmek için ise banka şubesine gidebilir ya da internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

EFT yöntemi ile dakikalar içinde para aktarımı sağlayarak, zamandan tasarruf yapabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda EFT karşı tarafa ulaşmayabilir. Peki, EFT ile para gönderdim gitmedi diyenlerin neler yapması gerekir?

EFT neden hesaba geçmedi?

Normal şartlarda EFT işlemi en geç 5-10 dakika içinde hesaba ulaşır. Ancak bankaların yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 30 dakikaya kadar çıkabilir. Bazı durumlarda ise EFT karşı tarafa saatler sonra dahi ulaşmaz.

EFT’nin hesaba geçmemesinin en önemli nedenlerinden biri, mesai saatleri dışında işlem yapılmasıdır. EFT işleminin gerçekleşmesi için bankalar tarafından belirlenen EFT işlemi saatleri mevcuttur. Bankadan bankaya değişen EFT işlemi saatleri dışında işlem yapılması durumunda beklemede kalır. Bunun dışında EFT işlemi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılamaz. EFT saatleri dışında işlem yapılması durumunda gönderilen tutar, süreci takip eden mesai saatleri içinde hesaba aktarılır.

EFT ile gönderilen para gitmezse neler yapılabilir?

EFT gönderdiğiniz halde para karşı tarafın hesabına aktarım gerçekleşmediyse, alıcı kişinin hesap bilgilerini yeniden kontrol edebilirsiniz. Kişinin IBAN, hesap numarasında ya da isim soyisim bilgilerinde herhangi bir hata yoksa bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz gerekir. Böyle bir durumda EFT tutarı, hesabınızdan çıkmadıysa EFT işlemini iptal ederek yeniden gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu tutarın kartınız üzerinden çıkıp çıkmadığını ise internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden hesap dökümünüze bakarak kontrol edebilirsiniz. Tutarın, banka hesabınızdan çıkması durumunda da bankanızdan EFT kodu talep ederek, alıcı taraf ve alıcı tarafın bankası ile iletişime geçebilir ve sürecin takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

EFT işleminde nelere dikkat edilmelidir?

EFT işlemlerinde herhangi bir karışıklık olmaması adına dikkat edilmesi gereken birkaç faktör mevcuttur. Bu faktörlerden ilki, alıcı tarafın bilgileridir. Bir soyisim yanlışlığı sebebiyle bile EFT işlemi gerçekleşmeyebilir.

Bunun dışında, EFT’nin yapıldığı saat de önemlidir. Mesai saatleri dışında yapılan EFT işlemleri ancak mesai saatleri içinde karşı tarafın hesabına aktarılır.

Bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise işlem limitidir. Bireysel hesaplar üzerinden yapılan EFT işlemlerinde, bankadan bankaya değişim gösteren limitler söz konusudur. Eğer bu limitin üzerinde bir işlem gerçekleştirildiyse EFT işlemi tamamlanmayabilir.

EFT hesaba geçmedi diye problem yaşayanlar bu gibi konulara dikkat ederek, EFT işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir, karşılaştığı sorunların çözümü için bankalarıyla iletişime geçebilirler.



