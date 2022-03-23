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EFT kaç dakika sürer? EFT ile yapılan para transferi kaç dakikada / saatte hesaba geçer?

23.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir bankadan farklı bir bankaya para transferi anlamına gelen EFT, kısa süre içinde hesaba geçer. Başka hesaplara internet bankacılığı ile gerçekleştirilen para gönderme işleminin kısa sürede tamamlanması beklenir. Peki, mesai saatleri dışında yapılan para transfer işlemi ne kadar sürede hesaba geçer?

EFT kaç dakika sürer? EFT ile yapılan para transferi kaç dakikada / saatte hesaba geçer?

Yaygın olarak kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alan EFT, farklı bankalar arasındaki para transfer işlemlerine verilen isimdir. Banka şubeleri üzerinden ya da internet bankacılığı kullanarak ister kendi hesabınıza isterseniz de başka bir kullanıcının hesabına hızlıca para aktarımı yapabilirsiniz.

EFT yapmak için banka hesabınızda belirli bir miktar para olması gerekir. EFT yapacağınız kullanıcıya ait IBAN, hesap numarası gibi bilgilere sahip olmanız yeterlidir. Bu bilgiler çerçevesinde EFT işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Peki, sıklıkla kullanılan EFT işlemi ne kadar sürer ve EFT’nin ortalama hesaba geçme süresi nedir?

EFT kaç dakika sürer?

Bankalar arası EFT işlemini uygulamak için harcanan süre ile EFT’nin banka hesaplarına geçme süresi farklıdır. EFT işlemlerini, bankalar tarafından belirlenen EFT saatleri süresince birkaç dakika gibi kısa bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca EFT yaparken zamandan tasarruf sağlamak adına internet bankacılığını tercih edebilirsiniz. Bunun için müşteri numarası ve şifreniz ile kullandığınız bankanın internet şubesine giriş yaptıktan sonra EFT bölümüne tıklamanız gerekir. Ardından alıcı kişiye ait, ad soyad, hesap numarası ya da IBAN gibi bilgileri ve gönderim tutarınızı girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

EFT kaç saatte hesaba geçer?

EFT ile yapılan para transfer işlemlerinin hesaba geçmesi, genellikle yalnızca birkaç dakika sürer. Ancak bu noktada EFT yapılan saat oldukça önemlidir. Birçok banka üzerinden belirli saatler ve hafta içi dışında EFT yapmak mümkün değildir. Hafta sonu, resmi tatiller ya da EFT saatleri dışında yapılan transfer işlemleri ancak mesai saatleri içinde gönderilen hesaba ulaşır. EFT saatleri içinde yapılan işlemler ise bankanın yoğunluk durumuna bağlı olarak en geç beş - on dakika içinde alıcıya aktarılır.

Bankaların EFT saatleri nelerdir?

Bankalar arası gerçekleştirilen elektronik fon transferi işlemleri, yalnızca belirli saat dilimlerinde yapılabilir. Bunun için bankalar tarafından belirlenen EFT saatleri mevcuttur. Bu saatler, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar için genellikle 08:00 ve 17:30 arasındadır. Ancak bu saatler, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri ise bir sonraki iş günündeki EFT saatleri içinde hesaba aktarılır.

EFT hesaba geçmedi ise ne yapılır?

EFT kaç dakikada hesaba geçer sorusunun yanı sıra EFT’nin hesaba geçmediği takdirde neler yapılması gerektiği de oldukça önemlidir. Bankalarca belirlenen EFT saatleri içinde bu işlemi yaptığınız halde, gönderdiğiniz tutar alıcı hesaba geçmediyse bu konuda yapılması gereken birkaç adım bulunur. Böyle bir durumda öncelikle para transferi yaptığınız kişinin IBAN veya hesap numarası gibi bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Eğer alıcı bilgilerinde herhangi bir hata yoksa bankanız ile iletişime geçerek EFT numarası talep edebilir ve bu numara üzerinden EFT durumunuz hakkında detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu durumda bankaların müşteri hizmetleri, gerekli işlemleri yaparak probleminize kısa bir süre içinde çözüm getirir.

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