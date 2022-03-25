Gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer? Gece havale ve EFT ile para transferi olur mu?

Açılımı elektronik fon transferi olan EFT işlemi, farklı bankalar arasında yapılan para aktarımı için kullanılır. Havale ise aynı banka arasında yapılan para transfer işlemi olarak kabul edilir. EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirebilmek için ise nakit avans olan bir banka kartı ve alıcı bilgileri gerekir. Bu bilgiler ışığında kolay bir şekilde EFT ve havale işlemleri yapabilirsiniz.

Havale işlemi aynı bankadaki farklı hesaplara yapılan para transferidir. Bankalar, havale işlemi için herhangi bir saat kısıtlamasına gitmez. Havale işlemi yapmak isteyen kişi 7/24 hizmetten yararlanabilir. Ancak EFT işlemi günün her saatinde yapılabilen bir işlem değildir. EFT ile para transferi yapmak isteyenler bankalar tarafından belirlenen saatler içinde işlemini gerçekleştirebilir. Peki, bankalarca belirlenen EFT saatleri nelerdir, gece gönderilen EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT ile para transferi hangi saatlerde yapılabilir?

EFT ile para gönderme işlemlerinde, para transferi ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içinde karşı tarafa ulaşır. Bu nedenle gece EFT ile para gönderme işlemi ancak o geceyi takip eden mesai saatleri içinde karşı tarafın hesabına aktarılır. EFT ile para gönderme işleminin hangi saat aralıklarında yapılabileceği ise bankadan bankaya farklılık gösterir. Genellikle Türkiye içinde hizmet veren bankalar için EFT saatleri sabah 8:30- 9:00 ile başlar, akşam 17:00-17:30 saatlerinde son bulur. Bazı bankaların EFT saatlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Akbank: 09.00-17.00

Denizbank: 08.00-16.30

Garanti Bankası: 09.00-17.15

Halkbank: 08.00-17.15

Şekerbank: 09.00-17.15

HSBC: 09.00-17.00

QNB Finansbank: 09.00- 17.00

Ziraat Bankası: 08.00-17.00

Türkiye İş Bankası: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 90.00-16.45

Odeabank: 08.30- 17.00

Yukarıdaki listede yer alan saat aralıklarında EFT işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gece Yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT, bankacılık sektöründe birçok kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılan bir para transfer sistemidir. Ancak her bankanın belirli bir EFT saati mevcuttur. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok bankanın EFT saatleri akşam 17:00 civarında sona erer. Akşam 17:00'den sonra gönderilen para ise hafta sonu ya da resmi tatil değilse ancak ertesi sabah karşı tarafın hesabına ulaşır. Yani eğer gece EFT ile para gönderme talimatı verirseniz, göndermek istediğiniz tutar ilk mesai saatleri içinde karşı tarafın hesabına sorunsuz bir şekilde aktarılır.



