Emekli bayram ikramiyesi nedir? Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir, kimler alamaz?

Emekli bayram ikramiyesi her yıl yetkili kurum tarafından belirlenen dönemlerde hak sahiplerine ödenir. Bu ödemeye hak kazanan bireylerin ise SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’ndan gelir veya aylık almakta olması beklenir. Bununla birlikte belirli durumlarda vatandaşların birden fazla kurumdan aylık veya gelir alması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda emekli bayram ikramiyesinin hangi koşullar çerçevesinde ödendiği açıklanmalıdır. Ardından kendi maaşı varken dul ve yetim aylığı da alan kişilere hangi oranda ikramiye ödendiği üzerine bilgi sunulması mümkündür.

Emekli bayram ikramiyesi nedir?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşmadan önce vatandaşlar tarafından emekli ikramiyesine dair önemli detaylar araştırılır. Bunların başında ise emekli bayram ikramiyesinin hangi amaçla yapılan bir ödeme olduğu yer alır. Bayram ikramiyesi, ilgili kurum tarafından Ramazan ve Kurban bayramlarından önce emeklilere yapılan bir ödemedir.

Ayrıca bu ikramiye SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kurumlara bağlı olan diğer hak sahiplerinin de hesaplarına aktarılır. Dolayısıyla emekli bayram ikramiyesi, belirtilen özel günlerden önce ilgili kurumlardan gelir ya da aylık alan hak sahiplerine yapılan bir ek ödeme olarak nitelendirilebilir.

Emekli bayram ikramiyesi şartları nelerdir?

Emekli bayram ikramiyesinin hangi koşulları karşılayan vatandaşlara ödendiği merak konusudur. Bu bağlamda Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeneğinden yararlanabilen kişiler üzerine detaylı bilgi sunulmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi temelde SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı kurumlarından gelir veya aylık alan kişilere ödenir. İlgili açıklamanın daha ayrıntılı bir hale getirilmesi için de “Kimler emekli bayram ikramiyesi alabilir?” sorusunu yanıtlayan bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Emekli, yaşlılık, vazife malullüğü aylığı alan bireyler

Malullük ya da ölüm aylığı alan kişiler

Sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri alan vatandaşlar

Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular, muharip gaziler, terörden zarar gören siviller

Kimler emekli bayram ikramiyesi alamaz?

Emekli bayram ikramiyesinin temel koşullar karşılandığı takdirde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na bağlı olan kişiler tarafından alınması mümkündür. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise birden fazla aylık alan vatandaşlara yöneliktir. Örneğin; hem kendi maaşı olan hem de dul ve yetim aylığı alan bireyler emekli bayram ikramiyesine hak kazanıp kazanmadığını merak eder. Buna bağlı olarak “Hem kendi maaşından hem dul aylığından bayram ikramiyesi alınır mı?” sorusu yaygın olarak gündeme taşınır. Bu noktada vatandaşa daha yüksek ödemeye hak kazandığı dosya üzerinden ikramiye ödendiği söylenmelidir.

Dul ve yetim aylığı alan bireylere emekli bayram ikramiyesi ödemesi nasıl yapılır?

Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi üzerine yapılan önemli sorgulamalar arasında dul ve yetim aylığı alan bireylere hangi oranda ödeme yapıldığı öne çıkar. Bu noktada vefat eden sigortalıdan aylık ya da gelir alan vatandaşlara hak sahibi oldukları oran üzerinden ikramiye ödendiği belirtilmelidir.

Örneğin; dul ve yetim aylığı üzerindeki hak sahipliğine göre eşe yüzde elli, çocuğa ise yüzde yirmi beş oranında ikramiye ödenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL ise dul ve yetim aylığında yüzde %50 hak sahibi olan eşe 1.500 TL ikramiye yatırılır. Aynı örnekte aylık üzerinde yüzde yirmi beş oranında hak sahibi olan çocuğa ise 750 TL ikramiye ödemesi yapılması mümkündür.