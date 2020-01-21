Kurttepeli, birinci önceliğin Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir ülkede gençleri ekonomiye dahil edip, onları katma değer yaratmaya ve üretken olmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Endeavor Girişimci Şirketi Insider’ı örnek gösteren Kurttepeli, 14 ülkede ofisleri olan Insider’ın ilk kurulduğu yıllarda kazancının 95%’inin Türkiye’den gelirken bugün bu yüzdenin %10’a düştüğünün, ve bu şekilde Insider’ın kendini diğer şirketlerden daha fark edilebilir kıldığının altını çizdi.

Etkin girişimcinin ezber bozan ve etki yaratan girişimciler olduğunu söylerken Endeavor mentör ağının hızlı büyüyen şirketlere verdiği desteği paylaştı. Yatırım süreçleri konusunda Kurttepeli, “Girişimciler için fonlama önemli ama ben bugüne kadar para bulamayan iyi girişimci çok görmedim.” dedi.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin sunduğu ‘Üst Düzey’ TV Programı’na konuk oldu



