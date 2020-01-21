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Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin sunduğu ‘Üst Düzey’ TV Programı’na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli 9 Ağustos Perşembe günü Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin sunduğu ‘Üst Düzey’ Programı’na konuk oldu. Programda, girişimcilik ekosisteminde dünyadaki ve Türkiye’deki son trendlerden, startup’lara yapılan yatırımlardan, 2018 yılında girişimcilerin odaklanması gerekenlerden bahsedildi ve Endeavor Girişimcileri değerlendirildi.

Kurttepeli, birinci önceliğin Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir ülkede gençleri ekonomiye dahil edip, onları katma değer yaratmaya ve üretken olmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Endeavor Girişimci Şirketi Insider’ı örnek gösteren Kurttepeli, 14 ülkede ofisleri olan Insider’ın ilk kurulduğu yıllarda kazancının 95%’inin Türkiye’den gelirken bugün bu yüzdenin %10’a düştüğünün, ve bu şekilde Insider’ın kendini diğer şirketlerden daha fark edilebilir kıldığının altını çizdi.

Etkin girişimcinin ezber bozan ve etki yaratan girişimciler olduğunu söylerken Endeavor mentör ağının hızlı büyüyen şirketlere verdiği desteği paylaştı. Yatırım süreçleri konusunda Kurttepeli, “Girişimciler için fonlama önemli ama ben bugüne kadar para bulamayan iyi girişimci çok görmedim.” dedi.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin sunduğu ‘Üst Düzey’ TV Programı’na konuk oldu


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Anahtar Kelimeler:
Endeavor Yönetim Kurulu, Emre Kurttepeli, Bloomberg HT, startup, Arzu Maliki,

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