Finansal Dayanıklılık (Rezilyans) Puanın Kaç?

Finansal dayanıklılık puanın kaç?

1/8 Bu ay hiç beklemediğin bir masraf çıktı, ne yapacaksın? Birinden borç alırım. Kredi kartımla halletmeye çalışırım. Birikimim var biraz, kalanı için bütçemi zorlarım. Birikimimden karşılarım.

2/8 Maaşın gelince ilk ne yapıyorsun? Önce birikimimi ayırırım ki harcanmasın. Kirayı, faturaları falan öderim. Gelir gider tablosu yaparım önce. Maaş yattığı gibi bitiyor ki!

3/8 Gelirin birkaç ay daha az olacak diyelim, ne yaparsın? Panik yaparım tabii. Harcamalarımı azaltırım hemen. Bir süre idare edebilirim. Yeni bir bütçe planı yaparım.

4/8 Aylık bütçe yapıyor musun? Ara sıra ne durumdayım diye bakıyorum. Hiç yapmam. Yapmak istiyorum ama bir türlü fırsat olmuyor. Düzenli yaparım elbette.

5/8 Acil durumlar için kenarda bir birikimin var mı? Pek bir şey yok ya. Tabii ki de var. Bir süre idare edebileceğim kadar var. Hiç yok maalesef.

6/8 İndirim görünce ne yapıyorsun? Gerçek bir indirimse ihtiyacım olanları alırım. Kendimi tutamam. İhtiyacım yoksa ne kadar indirim olursa olsun almam. Genelde bir şeyler alırım.

7/8 Uzun vadeli ekonomik planların var mıdır? Nasıl olsun, harcamalarım o aya bile yetmiyor. Olmasını istiyorum ama bir türlü başaramıyorum. Var ama pek detaylı değil. Tabii ki var.