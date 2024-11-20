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Her gün kapısını çalıyorlar 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında fiyat biçip satmaya çalışıyorlar... Yeni furya ‘Babaanne perdesi’!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 12:00
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"İllallah ettik" diyerek anlattı. Antikacı sahibinin telefonu, yeni furya ‘Babaanne perdesi’ ismiyle eski perdelerin satışını yüksek tutarlara satmak isteyenlerin teklifiyle dolup taşıyor. Antikacı Ercan Eroğlu, antika ve ya koleksiyon ürünü olmayan bu perdelerin, 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi ütopik fiyatlara satılmaya çalışıldığını vurguladı.

Her gün kapısını çalıyorlar 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında fiyat biçip satmaya çalışıyorlar... Yeni furya ‘Babaanne perdesi’!

Türkiye genelinde, ‘Babaanne perdesi’ ismiyle perde satışı furyası başladı. Sosyal medyada, eski perdelerini pahalıya sattığını iddia eden kişiler nedeniyle ikinci el eşya satış siteleri, fiyatları milyon TL’leri bulan antika perde ilanlarıyla doldu.

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Üstünde çiçek motifleri olan eski perdeleri satmak isteyenler, Bolu’da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu’nu bıktırdı. Eroğlu, her gün onlarca kişinin eski perdeleri kendisine 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi fiyatlarla satmak istediğini söyledi.

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‘ARTIK TELEFONLARA BAKAMAZ HÂLE GELDİK’

Her gün onlarca kişinin perde satmak için aradığını veya mesaj attığını aktaran Eroğlu, “Türkiye’de antika işiyle uğraşan herkesin bıktığı, artık illallah dediği bir durumdayız. 5 gündür başladı bu furya. Artık telefonlara bakamaz hale geldik. Telefonla aşırı arama, WhatsApp’tan fotoğraflar atma falan var. Bu perdeler antika veya koleksiyonluk ürünler değildir. Mümkün değil efendim” dedi.

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‘KABULLENMEK İSTEMİYORLAR’

Perdeler için istenen bedele satışın imkansız olduğunu belirten Ercan Eroğlu, “1800’lere ait, orijinal Osmanlı dönemi bir kılıç 8 ile 10 bin liraya satılırken, bir perdenin 200, 300, 500 bin lira gibi rakamlar etmesi imkânsız. Anlamak istemiyor, kabullenmek istemiyorlar. Çünkü buna inanmışlar. Gerçekleri söylediğimiz zaman da kimi olumlu karşılıyor, teşekkür ediyor. Kimi de inanmayarak başka yerleri arıyor” ifadelerini kullandı.

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‘ANTİKA ÜRÜN RUHSATA SAHİP KİŞİLERDEN ALINIR’

Eroğlu, antika satışında bir standart olmadığını işaret ederek, “Maalesef şu an Türkiye’de bir standart olmadığı için isteyen istediği ürünü, istediği fiyata koyabiliyor. Öncelikle antika veya koleksiyonluk ürün; gerçekten bu işi icra eden, bu ruhsata sahip, bu belgelere sahip olan kişilerden alınmalı” diye konuştu.

‘BABAANNE-PERDESI’-FURYASI-ANTIKACIYI-BI_429090_126601

‘BABAANNE-PERDESI’-FURYASI-ANTIKACIYI-BI_429091_126601

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
perde antika koleksiyon
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