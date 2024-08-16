Hisseli tapuya kredi çekilir mi? Hisseli tapuya kredi çıkar mı? Hisseli tapuya kredi nasıl alınır?

Hisseli tapularda tek bir kişinin hak sahibi olmadığı bilinirken, bu taşınmazların kredi teminatı olarak gösterilip gösterilemediği merak edilir. Kredi başvurusunda hisseli tapuyu ipotek ettirmek isteyen bir kişinin ise olumlu dönüş alabilmek adına uygulayabileceği adımlar mevcuttur. Bu sayede normal şartlarda bankaların kredi teminatı olarak görmediği hisseli tapunun, geri ödeme süreci için ipotek ettirilmesi mümkün olur.

Hisseli tapuya kredi çekilir mi?

Kredi başvurularında bankaların geri ödeme tutarını garanti almak amacıyla uyguladığı belli başlı yöntemler mevcuttur. Bunlar arasında kefil gösterme ve herhangi bir malı ipotek ettirme gibi seçenekler yer alır.

Günümüzde kredi başvurularında kefil yönteminin önceki dönemlere göre çok yaygın olarak kullanılmadığı görülür. Ancak özellikle yüksek tutarlı kredilerde ipotek yöntemine yaygın olarak başvurulur. Bilhassa konut kredilerinde gündeme geldiği bilinen ipotek ettirme sürecinde, bu işleme uygun olan bir tapunun bulunması gerekir. Hisseli tapunun ipotek ettirilmesi ise genellikle bankalar tarafından olumlu geri bildirim alan işlemlerden değildir.

Birden fazla kişiye ait olan hisseli tapunun bankalar tarafından kredi hizmetlerinde güvence olarak kabul edilmediği bilinir. Ancak “Hisseli tapuya kredi çıkar mı?” sorusunun yanıtı net olarak evet veya hayır şeklinde yanıtlanamaz. Çünkü belli başlı koşulların karşılanması durumunda bu kredi teminatının da bankalar tarafından kabul edilmesi sağlanabilir.

Dolayısıyla hisseli tapuya kredi çekilmesi normal şartlarda mümkün değilken birtakım uygulamaların hayata geçirilmesi sonucunda mümkün hale getirilebilir. Buna ek olarak bankaların kendine özgü prosedürleri de bu süreçte kredi başvurusunun olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanmasında etkilidir.

Hisseli tapuya kredi nasıl alınır?

Normal şartlarda kredi teminatı olarak gösterilemeyen hisseli tapunun ipotek ettirilmesi için dikkate alınabilen belirli öneriler vardır. Bu önerilerin yerine getirilmesi sonucunda hisseli tapunun banka tarafından kredi teminatı olarak kabul edilmesi söz konusu olur. Hisseli tapunun bankalar tarafından ipotek ettirilecek bir kredi teminatı olarak kabul edilmesi için izlenebilen adımlar aşağıdaki gibidir:

Banka müşterileri hisseli tapuyla kredi başvurusu yaparken bu tapuda hak sahibi olan bütün kişileri kefil yapabilir.

Hisseli tapunun tamamı tek bir kişiye ait olacak şekilde düzenlenmişse, bankalar bu tapuyu kredi teminatı olarak kabul edebilir.

Bir taşınmazın hisseli tapuya konu olması durumunda eşit parsellere bölünüp tekrardan tapulaştırma sürecinden geçirilmesi ile her bir hisse kişiye ait olacak şekilde düzenlenmesi mümkündür.

Hisseli tapu kredi şartları nelerdir?

Bankalardan konut kredisi gibi yüksek tutarlı krediler çekileceği zaman hisseli tapunun genellikle teminat olarak gösterilemediği bilinir. Ancak hisseli tapuya kredi çekme önerileri gözden geçirildiği zaman tapuya konu olan taşınmaza ipotek ettirilecek menkul değeri kazandırılması mümkündür. Bu öneriler dikkate alındığı takdirde ise hisseli tapuyla kredi çekme şartları aşağıdaki gibi derlenebilir: