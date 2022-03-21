Kollektif şirket nedir? Kollektif şirketlerin özellikleri nelerdir?

Kollektif şirket, genel tanımı ile ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla iki ya da daha fazla kişinin bir araya geldiği ve ticaret unvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketlerde ortaklar şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir.
Bu amaca uygun olarak kurulacak şirketlerde sermaye, eşit haklar, sözleşme, ortak amaç ve iş birliği yapma isteği olması gerekir.
İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla kurduğu şirketler, kollektif şirket olarak tanımlanır.
Genel olarak kurulumu ve yönetimi kolay olan bu şirketlerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Kollektif şirket kurmanın çeşitli aşamaları vardır. Şirketlerin kurulum aşamasında öncelikle bir ticaret unvanı seçilmesi gerekir. Daha sonra belirlenen bu unvan, noter huzurunda tasdik edilmelidir. Bu gibi temel işlemlerin tamamlamasının ardından ise şirket için sözleşme hazırlığı yapılır. Bu sözleşme kapsamında şirket ortaklarına ve şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler yer almalıdır. Sözleşme yapıldıktan sonra ise imzalar, ticaret sicil memurluğunda tescil edilmelidir.
Bütün bunların sonucunda ilgili maddeler çerçevesince taahhütlerin düzenlenmesi gerekir. Bu taahhütler için kimlik ve ikametgâh belgelerinin ticaret sicil memurluğuna götürülmelidir. Son olarak ilgili bölgedeki ticaret odasına kayıt yaptırılması gerekir. Şirketin kuruluşuyla birlikte ise gazeteye ilan verilmeli ve gerekli vergi daire işlemleri tamamlanarak SGK kayıtları yaptırılmalıdır.
Kollektif bir şirket kurmak için karşılanması gereken birtakım koşullar bulunur. Bunlardan ilki ise kişi sayısıdır. Kollektif bir şirket kurmak için en az iki kişi olması gerekir. Aynı zamanda tercihlere bağlı olarak bu sayı üç ya da dört kişi olarak da artırılabilir.
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