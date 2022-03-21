Kollektif şirket nedir? Kollektif şirketlerin özellikleri nelerdir?

Kollektif şirket, genel tanımı ile ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla iki ya da daha fazla kişinin bir araya geldiği ve ticaret unvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketlerde ortaklar şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir.

Bu amaca uygun olarak kurulacak şirketlerde sermaye, eşit haklar, sözleşme, ortak amaç ve iş birliği yapma isteği olması gerekir.

Kollektif Şirket Nedir?

İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla kurduğu şirketler, kollektif şirket olarak tanımlanır.

Kollektif Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak kurulumu ve yönetimi kolay olan bu şirketlerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

İki ya da üç ortakla kurulan kollektif şirketler, çoğunlukla küçük aile işletmeleri olarak bilinir.

Şirketlerin kuruluş aşamasında mutlaka sözleşme yapılır.

Sözleşmede şirket faaliyet alanı, ortakların isimleri ve ortakların sermayesi gibi bilgiler yer alır.

Şirketler için yapılan sözleşme noter tarafından onaylatılır.

Sözleşmelerde bu konuya ilişkin özel bir madde olmadığı sürece, ortakların her biri şirket yönetiminde söz hakkına sahiptir. Eğer bu konu ile ilgili bir madde varsa, ortakların yetki oranı bu maddelerin içeriğine göre belirlenir.

Kollektif şirketlerin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır. Fakat bu gibi şirketlerde kuruluş yasasına göre, kuruluş için gerekli minimum bir sermaye miktarı yoktur.

Şirket ortaklarının sahip olduğu sorumluluklar, şirketin kuruluş aşamasındaki sermayesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle daha fazla sermaye sunan taraf, şirket üzerinde daha fazla söz sahibi olur.

Yıl sonunda, ortakların şirket gelirinden elde ettikleri kar oranı, sermaye miktarına göre belirlenir.

Şirketler, borç ve alacaklarından bütün varlıklarıyla sorumludur.

Şirketlerin ortakları, şirketi denetleme hakkına sahiptir. Ortakların hepsi, şirkete ait belge, bilanço ve hesap dokümanlarını inceleyebilir.

Kollektif Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Kollektif şirket kurmanın çeşitli aşamaları vardır. Şirketlerin kurulum aşamasında öncelikle bir ticaret unvanı seçilmesi gerekir. Daha sonra belirlenen bu unvan, noter huzurunda tasdik edilmelidir. Bu gibi temel işlemlerin tamamlamasının ardından ise şirket için sözleşme hazırlığı yapılır. Bu sözleşme kapsamında şirket ortaklarına ve şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler yer almalıdır. Sözleşme yapıldıktan sonra ise imzalar, ticaret sicil memurluğunda tescil edilmelidir.

Bütün bunların sonucunda ilgili maddeler çerçevesince taahhütlerin düzenlenmesi gerekir. Bu taahhütler için kimlik ve ikametgâh belgelerinin ticaret sicil memurluğuna götürülmelidir. Son olarak ilgili bölgedeki ticaret odasına kayıt yaptırılması gerekir. Şirketin kuruluşuyla birlikte ise gazeteye ilan verilmeli ve gerekli vergi daire işlemleri tamamlanarak SGK kayıtları yaptırılmalıdır.

Kollektif Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Kollektif bir şirket kurmak için karşılanması gereken birtakım koşullar bulunur. Bunlardan ilki ise kişi sayısıdır. Kollektif bir şirket kurmak için en az iki kişi olması gerekir. Aynı zamanda tercihlere bağlı olarak bu sayı üç ya da dört kişi olarak da artırılabilir.



