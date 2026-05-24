Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı ekstresinde karşımıza çıkan asgari ödeme tutarı, herkesin merak ettiği ve bilmesi gereken finans kavramlarından bir tanesi. İşte asgari ödeme tutarı hakkında tüm bilmeniz gerekenler! 👇

1. Asgari ödeme tutarı nedir?

Asgari ödeme tutarını, kredi kartı borcunuzun o ay ödenmesi gereken en düşük kısmı olarak açıklayabiliriz. Bu borç banka tarafından hesaplanır ve ekstrede de açık ve görünür bir şekilde yer alır. Bu tutar altında ödeme yapılırsa da gecikme anlamına gelir.

2. Her ay ekstrede karşımıza çıkar.

Asgari ödeme miktarı sabit değildir ve belli bir miktarı temsil etmez. Bu tamamen sizin harcamalarınıza, dönem borcunuza ya da kart limitinize bağlı olarak her ay değişkenlik gösterir. Bu yüzden de ekstre döneminde bu tutar farklı olarak kartınıza yansır.

3. Hesaplama yöntemi nasıldır?

Asgari ödeme tutarı, toplam dönem borcunuzun belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Bu oran tamamen bankaya ve yasal düzenlemelere göre değişir. Sizin ekstra hesap yapmanıza gerek kalmadan her ay asgari ödeme tutarını ekstre sayfasında görebilirsiniz.

4. Bir örnek verelim. 👇

Mesela kredi kartı dönem borcunuz 15.000 TL. Asgari ödeme oranı %20 ise minimum ödeme tutarı da 3.000 TL olur. Kalan borcu da banka diğer döneme devreder.

5. En az ödeme yapmanız gereken miktardır.

Asgari tutarı zamanında ödediğinizde kart genellikle gecikmeye düşmez. Çünkü asgari ödeme miktarı karta en az yapmanız gereken miktardır. Yani banka nezdinde minimum yükümlülük yerine getirilmiş olur. Fakat diğer aya devredilen borçtan dolayı, diğer ayın asgari ödeme miktarı yükselebilir.

6. Kalan kart ekstresine ne olur?

Sadece asgari ödeme yapıldığında ödenmeyen kısım için belli bir miktarda faiz uygulanır. Bu da sonraki aylarda toplam borcun artmasına neden olur. Sürekli minumum ödeme yapmak aslında kartınızın toplam borcunu epey bir yükseltir.

7. Tam borcu ödemek daha avantajlıdır.

Eğer mümkünse dönem borcunun tamamını ödemek en doğru yöntemdir. Böylece faiz yükü oluşturmaz ve borç da birikmemiş olur. Ayrıca finansal olarak ne durumda olduğunuzu bu şekilde daha net görme fırsatınız olur.

8. Asgari tutar da ödenmezse ne olur?

Eğer kartınıza asgari ödeme bile yapılmazsa gecikme faizi uygulanır. Ayrıca kredi notu da olumsuz etkilenir. Uzun süreli gecikmeler daha ciddi sonuçlar doğurur. Birkaç ay üst üste gelirse kartınız banka tarafından kullanıma kapatılma ihtimali doğar.

9. Bütçe planlaması için buna dikkat edin!

Asgari ödeme tutarı, aylık nakit akışını yönetmek isteyenler için geçici bir rahatlama sağlayabilir ancak bunun kalıcı bir yöntem olmadığı konusunda sizi bilgilendirelim. Harcamalarınızı kontrol etmek için tüm borcu ödemek daha önemlidir.

10. Ekstreyi düzenli kontrol etmek gerekir.

Son ödeme tarihi, dönem borcu ve asgari ödeme tutarı her ay dikkatle incelenmelidir. Küçük bir gecikme bile size ek maliyet yaratır. Kartınızı düzenli takip etmek için ekstreyi mutlaka kontrol edin.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

