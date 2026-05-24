Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

1. Asgari ödeme tutarı nedir?



Asgari ödeme tutarını, kredi kartı borcunuzun o ay ödenmesi gereken en düşük kısmı olarak açıklayabiliriz. Bu borç banka tarafından hesaplanır ve ekstrede de açık ve görünür bir şekilde yer alır. Bu tutar altında ödeme yapılırsa da gecikme anlamına gelir.

2. Her ay ekstrede karşımıza çıkar.



Asgari ödeme miktarı sabit değildir ve belli bir miktarı temsil etmez. Bu tamamen sizin harcamalarınıza, dönem borcunuza ya da kart limitinize bağlı olarak her ay değişkenlik gösterir. Bu yüzden de ekstre döneminde bu tutar farklı olarak kartınıza yansır.

3. Hesaplama yöntemi nasıldır?



Asgari ödeme tutarı, toplam dönem borcunuzun belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Bu oran tamamen bankaya ve yasal düzenlemelere göre değişir. Sizin ekstra hesap yapmanıza gerek kalmadan her ay asgari ödeme tutarını ekstre sayfasında görebilirsiniz.

4. Bir örnek verelim. 👇



Mesela kredi kartı dönem borcunuz 15.000 TL. Asgari ödeme oranı %20 ise minimum ödeme tutarı da 3.000 TL olur. Kalan borcu da banka diğer döneme devreder.

5. En az ödeme yapmanız gereken miktardır.



Asgari tutarı zamanında ödediğinizde kart genellikle gecikmeye düşmez. Çünkü asgari ödeme miktarı karta en az yapmanız gereken miktardır. Yani banka nezdinde minimum yükümlülük yerine getirilmiş olur. Fakat diğer aya devredilen borçtan dolayı, diğer ayın asgari ödeme miktarı yükselebilir.

6. Kalan kart ekstresine ne olur?



Sadece asgari ödeme yapıldığında ödenmeyen kısım için belli bir miktarda faiz uygulanır. Bu da sonraki aylarda toplam borcun artmasına neden olur. Sürekli minumum ödeme yapmak aslında kartınızın toplam borcunu epey bir yükseltir.

7. Tam borcu ödemek daha avantajlıdır.



Eğer mümkünse dönem borcunun tamamını ödemek en doğru yöntemdir. Böylece faiz yükü oluşturmaz ve borç da birikmemiş olur. Ayrıca finansal olarak ne durumda olduğunuzu bu şekilde daha net görme fırsatınız olur.

8. Asgari tutar da ödenmezse ne olur?



Eğer kartınıza asgari ödeme bile yapılmazsa gecikme faizi uygulanır. Ayrıca kredi notu da olumsuz etkilenir. Uzun süreli gecikmeler daha ciddi sonuçlar doğurur. Birkaç ay üst üste gelirse kartınız banka tarafından kullanıma kapatılma ihtimali doğar.

9. Bütçe planlaması için buna dikkat edin!



Asgari ödeme tutarı, aylık nakit akışını yönetmek isteyenler için geçici bir rahatlama sağlayabilir ancak bunun kalıcı bir yöntem olmadığı konusunda sizi bilgilendirelim. Harcamalarınızı kontrol etmek için tüm borcu ödemek daha önemlidir.

10. Ekstreyi düzenli kontrol etmek gerekir.



Son ödeme tarihi, dönem borcu ve asgari ödeme tutarı her ay dikkatle incelenmelidir. Küçük bir gecikme bile size ek maliyet yaratır. Kartınızı düzenli takip etmek için ekstreyi mutlaka kontrol edin.