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Kredi notu öğrenme: Kredi notu nasıl öğrenilir? E-Devlet üzerinden kredi notu öğrenme

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 19:42
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Kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak türlü gerekçelerle kredi almak isteyebilir. Bu tür durumlarda kişilerin sahip oldukları kredi notları alacakları kredi tutarından, krediyi geri ödeme koşullarına kadar birçok durumu etkileyebilmektedir. Kredi notunu öğrenmenin ise çeşitli yolları vardır. Peki, kredi notu nasıl öğrenilir? e-Devlet üzerinden kredi notu öğrenme nasıl yapılır?

Kredi notu öğrenme: Kredi notu nasıl öğrenilir? E-Devlet üzerinden kredi notu öğrenme

İçindekiler

  • Kredi notu nasıl öğrenilir?
  • e-Devlet üzerinden kredi notu nasıl öğrenilir?

Kredi notu ya da diğer adıyla kredi puanı, kişilerin finans kuruluşları ya da bankalarla aralarında geçen her türden mali dengeye dayalı olarak, türlü analizler sonucunda ortaya çıkarılan sayısal bir ifade olarak tanımlanır. Reel sektör, finans ve bireyler referans olarak kredi notu kullanır. Bankalar müşterilerine kredi vermeden önce kişilerden ve kuruluşlardan mali durumlarının incelenmesi sırasında referans aldıkları kredi riskini hesaplarken de kullandıkları önemli bir referans notudur. Çeşitli yollardan kredi notu öğrenmek mümkün olur.

Kredi notu nasıl öğrenilir?

Kredi notu sorgulamanın birden fazla yolu vardır. Müşterisi olunan bankanın internet bankacılığı aracılığıyla, belli bir ödeme karşılığında kredi notu öğrenmek mümkün olur. Direkt olarak şubeye gidilerek de kredi notu öğrenilebilir. T.C. ile kredi notu sorgulama işlemi için kısa mesaj da gönderilebilmektedir.

Kişilerin kredi notlarını öğrenmek için kullanabileceği yollar şunlardır:

  • Bankaların internet uygulaması aracılığıyla,
  • Direkt olarak banka şubelerine gidilerek,
  • Findeks adı verilen risk raporunu alarak,
  • T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazıp 1122’ye mesaj göndererek,
  • e-Devlet internet sitesi ya da uygulaması üzerinden risk raporu görüntüleyerek.

Kredi notu öğrenmek için bir finansal hizmet platformu olan findeksten destek alınabilir. Findeks Risk Raporu, bankalarda bulunan kredi, kredili mevduat hesapları ya da kredi kartlarının her birinin limit, borç, açılış ve kapanış bilgilerini tek bir alanda görüntülemeye yarar. Ödeme alışkanlıklarının da görüntülenebildiği ve takip edilebildiği bir sistemdir. Son 5 yıl içinde kapanışı yapılmış olan kredilere dair ödeme geçmişi tek bir rapor üzerinden görüntülenebilir.

e-Devlet üzerinden kredi notu nasıl öğrenilir?

e-Devlet üzerinden kredi notu öğrenmek kredi notu sorgulamanın çeşitli yollarından biridir. 2019 yılından bu yana e-Devlet sistemi üzerinden ücretsiz olarak risk merkezi raporu alınabilmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden yalnızca risk merkezi raporu alınabilir. Kredi notu bilgisi ve detayları bu rapor içinde yer almaz. Bu işlem için de şu adımlar takip edilir:

  • e-Devlet resmî sitesine ya da uygulamasına giriş yapılır. Bunun için T.C. kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi kullanılmalıdır. İnternet bankacılığı, mobil imza ve elektronik imza aracılığıyla da e-Devlet kapısına giriş yapılabilir.
  • Arama kısmına 'Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu' yazılır.
  • Açılan sayfadaki menüden Rapor Görüntüle seçilir.
  • Yeni rapor almak için ise "Yeni Başvuru" düğmesine tıklanır.
  • Daha sonra 'Başvur' seçeneğine tıklanır.
  • Raporunuz hazırlandığında SMS ile bilgilendirme yapılır.
  • Rapor Hazırlandıysa 'Raporu Görüntüle' seçeneğine basılır.
  • Ekrandaki Rapor Şifresi kısmına kısa mesaj yoluyla gelen şifre girilir.
  • Rapor şifresi tekrar sorulduğunda aynı şifre girilir.
  • Rapor bilgileri görüntülenir.
    Canlı Borsa


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