Kuaför, güzellik salonu... 16 meslek için yeni dönem! Son tarih 31 Aralık: Bu belgeye sahip olmayanlar çalışamayacak

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyete başladığı 2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.

BELGESİ OLMAYANLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞTIRILAMAYACAK

Bu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak.

USTALIK BELGESİ VE DİPLOMASI OLANLARDA BELGE ŞARTI ARANMAYACAK

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.

(AA)

