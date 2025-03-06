Market fiyatları karşılaştırma sitesi marketfiyatı.org.tr nedir, nasıl kullanılır?

Market fiyatları karşılaştırma işleminin yapılması için vatandaşların hizmetine açılan bir platform mevcuttur. Bu platform TÜBİTAK eliyle geliştirilmiş olup bireylerin ürün fiyatlarını farklı zincir marketler özelinde değerlendirmesini sağlar. Bununla birlikte ilgili site sayesinde indirimler, en uygun fiyatlar ve stoktaki ürünler takip edilebilir. Merkez Bankası ve diğer yetkili kurumların katkılarıyla geliştirilen platformun adıysa Market Fiyatı şeklindedir. Bu bağlamda platformun resmi erişim adresi, özellikleri ve nasıl kullanıldığı üzerine detaylı bilgi sunulmalıdır.

Market fiyatları karşılaştırma sitesi nedir?

Günümüzde farklı sektörlere yönelik olan fiyat karşılaştırma siteleri vatandaşlar tarafından rağbet görür. Bu platformlar sayesinde bir ürünün farklı satıcı firmalar bünyesindeki güncel fiyatları karşılaştırılabilir. Marketlerde satışa sunulan ürünlerin fiyat incelemesinin yapılması için de yeni bir proje hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda TÜBİTAK market fiyatları platformunun nasıl ortaya çıktığı hakkında özet bilgi sunulmalıdır.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen fiyat karşılaştırması yapma platformunda zincir marketlerde yer alan 50 bine yakın ürün sergilenir. Bunlar arasında meyve, sebze, tavuk, balık, et ve süt ürünleri sıralanır. Ayrıca kahvaltılıklar, içecek çeşitleri ve temel gıdalar da TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma platformunda birim ücretleri belirtilen ürünlerdendir. Bunun yanı sıra ilgili siteyi ziyaret eden kullanıcıların temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin farklı zincir marketlerdeki mevcut fiyatlarını inceleme şansı vardır. "Market fiyatları TUBITAK sitesinin giriş adresi nedir?" sorusu ise "marketfiyatı.org.tr" olarak yanıtlanmalıdır.

Marketfiyatı.org.tr nedir?

Market Fiyatı sitesi TÜBİTAK eliyle geliştirilen ve 2025 yılında vatandaşların erişimine açılan bir platformdur. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X platformu üzerinden ilgili siteye dair duyuru yaparken önemli ayrıntılara değinmiştir. Bu çerçevede Market Fiyatı platformunun, Merkez Bankası ve diğer kamu kurumları tarafından yürütülen araştırma çalışmaları için elde edilen verilerle oluşturulduğu anlaşılır. Dolayısıyla bu sitede inceleme yapan vatandaşlar, 50 bine yakın ürünün 7 ayrı zincir marketteki güncel fiyatı özelinde karşılaştırma yapma şansına sahiptir. Platformda hangi zincir marketlere yönelik olan verilerin sergilendiği ise aşağıdaki gibi listelenmelidir:

Şok

A-101

Bim

Migros

CarrefourSA

Hakmar Express

Tarım Kredisi Kooperatifi Çiftçi Marketi

Marketfiyatı.org.tr ne işe yarar?

Market Fiyatı sitesi temelde çeşitli ürünlerin farklı satıcı firmalardaki ücretlerinin öğrenilmesini sağlar. Buna ek olarak platform aracılığıyla belirlenen ürünün 7 ayrı zincir marketteki güncel fiyatı anında karşılaştırılabilir. Ayrıca market fiyatları karşılaştırma sayfası kolay anlaşılır arayüzüyle pratik bir kullanıma sahiptir. Böylece siteye erişim sağlayan kişiler arama butonu aracılığıyla sorgulama yapabildiği gibi çeşitli ürün kategorilerini de inceleyebilir.

7 ayrı zincir marketin verilerini içeren platform vatandaşların bütçelerine en uygun olan seçenekleri tespit etmelerini kolaylaştırır. Bununla birlikte ürün bazındaki indirimlerin takipte kalınması ve aykırı ücretlendirmelerin ilgili kurumlara bildirilmesi mümkün olur. Bu sayede vatandaşların kaliteli, uygun fiyatlı ve stokta bulunan ürünlere kolay bir şekilde ulaşmaları desteklenir.

Marketfiyatı.org.tr nasıl kullanılır?

Zincir market fiyatları üzerine bilgi edinilmesini sağlayan platformda 7 ayrı firmanın güncel ücretlendirmelerine yer verilir. Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı sitede yalnızca fiyat araştırması işlemi tamamlanabilir. Yetkili kurumların desteğiyle geliştirilen Market Fiyatı sitesinde kapsamlı bir şekilde inceleme yapılmasıysa tamamen ücretsizdir. Bu bağlamda market fiyatları karşılaştırma ekranı kullanımı üzerine sunulabilen çeşitli ipuçlarıysa aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Fiyat karşılaştırma sitesine erişim sağlanması için ilk olarak "marketfiyatı.org.tr" adresi internet tarayıcısının URL çubuğuna girilir.

Siteye erişildikten sonra ana sayfadaki sorgulama kutucuğu kullanılabilir.

Sorgulama kutucuğuna ürün adı girildikten sonra enter tuşuna tıklanması yeterlidir.

Ardından erişim sağlanan ekrandaki ürün görselinin sağ kısmında market fiyatlarının yer aldığı görülür.

Bununla birlikte herhangi bir ürünün kategori seçimiyle incelenmesi de mümkündür.

İlgili işlemin tamamlanması için ana sayfanın en üstünde konumlanan yatay menüden kategori seçilir.

Ardından belirlenen kategoride yer alan spesifik bir ürünün fiyat karşılaştırması yapılabilir.

Yukarıdaki adımlarla çeşitli ürünlerin market fiyatları karşılaştırılırken stok verilerine de erişim sağlanmış olur. Bu sayede seçili ürünün hangi zincir marketlerde satışa sunulduğu gibi bilgiler edinilir. Ayrıca Market Fiyatı platformunda ürün sorgulaması yapıldıktan sonra sıralanan ücretlerin yanında "En Ucuz" ibaresine yer verilir. Bu da sorgulanan ürünün hangi markette en uygun fiyata satıldığının öğrenilmesini kolaylaştırır.

İncelenen platformu verimli bir şekilde kullanmak isteyen vatandaşların bulunduğu konuma en yakın olan marketleri görüntüleme seçeneğinden yararlanması mümkündür. Bunun için sağ üst köşedeki "Adresime Yakın Marketler" opsiyonu kullanılabilir. Ayrıca sitede incelenen ürünlerin listeye alınması gibi bir özellik de mevcuttur. Böylece yine sağ üst köşede konumlanan "Listem" yazılı mavi butona tıklanarak takip edilen ürünlerin fiyatları yeniden değerlendirilebilir.