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Memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.10.2024 14:19
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Devlet hizmetinde görev alarak memur statüsünde çalışan kişilerin maaşları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı takvime göre yatırılır. Ödeme gününün bayram tatilleri nedeniyle ertelenmesi gibi bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağıysa vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla memur aylıklarının Ramazan ve Kurban bayramlarından önce çalışanların hesaplarına aktarılmasına yönelik olarak yapılan düzenlemelerin neler olduğu belirtilmelidir.

Memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memurların hak edişleri her ayın 15'inden bir sonraki ayın 14. gününün sonuna kadar sisteme işlenir. Örneğin ekim ayının tam ortasından itibaren hesaplanmaya başlayan ücretin kasımın 15'inde hesaplara aktarılması söz konusu olur. Bayram tatilleri yaklaştığı zaman ise ilgili kurumlar tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde aylıkların ödeme tarihi güncellenebilir. Böylece ödemelerin bayram tatilinden sonrasına ertelenmesi gibi bir durum ortaya çıkmaz.

Memur maaşları ne zaman yatar?

Devlet hizmetinde çalışmak üzere görev alan memurların maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla ilgili personellerin aylıkları yine her ayın 14. günü de dahil olmak üzere hesaplanır. Bu doğrultuda memur maaşları çalışanların banka hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla doğrudan aktarılır. Buna bağlı olarak memurların aylıklarının yatırıldığı tarih, her ayın 15. günü şeklinde belirtilmelidir.

Emekliler gibi ilgili personel grubunun da bayramlardan önce maaşlarının ödenip ödenmeyeceğini araştırdığı görülür. Ülkemizde gerçekleştirilen aylık ödemeleri dikkate alındığı takdirde memurlara aktarılan ücret hak edişlerinin bayramdan sonraya sarkıtılmadığı söylenmelidir. Dolayısıyla söz konusu çalışan grubunun maaş farkı ve normal aylık ödemeleri Kurban ve Ramazan bayramlarının tatil günlerine denk gelmeyecek şekilde yapılır.

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur maaşlarının normal şartlarda her ayın 15. gününde hesaplara aktarıldığı belirtilir. İlgili açıklamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmî sitesinde yer aldığı görülür. Her ayın 14. gününe kadar işleyen hak ediş ücretleri 15'inde memurlara aktarılırken bu durumun bayramlar için geçerlilik taşıyıp taşımadığı merak edilir.

Ramazan ve Kurban bayramlarının tarihleri her sene değişkenlik gösterdiği için maaşların ödeme günleri de gerekli olduğu takdirde güncellenebilir. Ancak temelde memur aylıklarının bayram tatilinin başlangıcından sonrasına denk gelmeyecek şekilde vatandaşlara ödendiği söylenmelidir. Buna ek olarak maaş farklarının yatırılması söz konusu olduğunda da Resmî Gazete'de yayımlanacak olan ödeme takvimi dikkate alınır.

Ancak resmî ve güncel bilgiler için kesinlikle resmî kurumlardan yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

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