Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi Ücret Desteği’nden faydalanan vatandaşlar, desteğin ne zaman sona ereceğini ve uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Aylık olarak vatandaşların hesabına yatırılan nakdi destek, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 30 Haziran tarihinde son bulacak. Ancak halen ekonomik zorluk içerisinde olan vatandaşlar, desteğin uzatılmasını talep ediyor. Peki Nakdi Ücret Desteği uzatılacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mayıs ayı nakdi ücret destekleri Haziran ayının başında hesaplara yatırılırken, Haziran ayının ödemeleri ise Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İBAN numarası olmayan veya hatalı olan kişilere ise Nakdi Ücret Desteği PTT aracılığı ile yapılıyor.

Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği’nin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti.

Son açıklanan karara göre Nakdi Ücret Desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Haziran ayı ödemeleri ise Temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.