FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

21.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz bir buçuk sene içerisinde birçok iş yeri kapanırken, milyonlarca vatandaş da işsiz kaldı. İşten çıkarma yasağının gelmesinin ardından ise birçok işveren çalışanlarını ücretsiz izne yolladı. Ücretsiz izin süresinde ekonomik zorluk çeken vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi içinse Nakdi Ücret desteği uzun bir süredir yürürlükte. Ancak nakdi ücret desteğinin de 30 Haziran’da sona ereceği bildirildi. Peki Nakdi Ücret Desteği uzatılacak mı?

Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi Ücret Desteği’nden faydalanan vatandaşlar, desteğin ne zaman sona ereceğini ve uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Aylık olarak vatandaşların hesabına yatırılan nakdi destek, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 30 Haziran tarihinde son bulacak. Ancak halen ekonomik zorluk içerisinde olan vatandaşlar, desteğin uzatılmasını talep ediyor. Peki Nakdi Ücret Desteği uzatılacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mayıs ayı nakdi ücret destekleri Haziran ayının başında hesaplara yatırılırken, Haziran ayının ödemeleri ise Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İBAN numarası olmayan veya hatalı olan kişilere ise Nakdi Ücret Desteği PTT aracılığı ile yapılıyor.

Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği’nin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti.

para2

Son açıklanan karara göre Nakdi Ücret Desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Haziran ayı ödemeleri ise Temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Son olarak 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği söylenen Nakdi Ücret Desteği, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

para

Ancak 30 Haziran tarihinden sonrasına uzatılıp uzatılmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, Nakdi Ücret Desteği 30 Haziran’da son bulacak ve ödemeler Temmuz ayı başında yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleriYüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

OYDER Başkanı'ndan şaşırtan çip açıklaması!

OYDER Başkanı'ndan şaşırtan çip açıklaması!

ABD'de şaşırtan gelişme: Kripto para kabul edecek

ABD'de şaşırtan gelişme: Kripto para kabul edecek

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.