Para Biriktirme Alışkanlığı Kazanmanın Yeni Yolu: Oyunlaştırma Yöntemleri

Para biriktirmek gerçekten zor ve istikrarlı bir iş. Üstelik klasik cümleler bazen motivasyonu korumaya da yetmiyor. Tam bu noktada oyunlaştırma yöntemleri devreye giriyor. Para biriktirmek nasıl çok kolay bir yönteme dönüşür, işte cevabı! 😅

Oyun 1: Kendi seviyelerin olsun!

Oyunlarda nasıl bir seviye sistemi varsa, birikim sürecinde de aynısını düşün. Örneğin ilk seviyen 1000 TL olsun. Bunu biriktirdiğinde kendine yeni bir seviye hedefi koy. Her seviyede ilerlediğini görmek motivasyon artırmak için harika bir yöntem olabilir.

Oyun 2: Haftalık görevlerin olsun!

Her hafta birikim yönünde bazı küçük görevlerin olsun. Mesela eğer çok sık dışarıdan kahve satın alan biriysen, 1 hafta boyunca dışarıdan kahve almamaya çalış. Görevi tamamladığında ise o hafta kahveye ayırdığın tüm parayı birikim hesabına aktar.

Oyun 3: Harcama yapmadığın günlere puan ver!

Harcama yapmadığın günlere puan vererek kendine eğlenceli bir sistem kurabilirsin. Puanların anlamlarını kendin belirle. Hafta ya da ay sonunda aldığın puanları görünce kendinle gurur duyacaksın.

Oyun 4: Kendine minik ödüller koy!

Birikim hedeflerine ulaştığında kendine küçük ödüller vermek motivasyonunu çok iyi artırır. Örneğin 3 ay boyunca istediğin gibi bir birikim yaptıysan kendine pahalı bir hediye almak gibi. Tabii burada dikkat etmen gereken bütçeyi bozmadan kendini takdir edebilmek.

Oyun 5: Tasarruf yarışması yap!

Eğer çevrende senin gibi birikim yapmak için çabalayan birileri varsa onlarla kendi aranızda bir yarış düzenleyebilirsin. Belirli bir süre içerisinde kim daha çok para biriktirirse karşı tarafın istediği bir şeyi yapabilir. Rekabet çoğu zaman motivasyon sağlar.

Oyun 6: Kumbara satın al!

Bu yöntem çok eskide kalmış gibi düşünme. Hala oldukça işe yarayacak bir yöntem. Kumbara için büyük hedefler koymak yerine daha dönem dönem ulaşabileceğin hedefler belirle. Her tamamlanan dönemde kendini daha iyi hissedeceksin.

Oyun 7: Takvim yöntemi.

Para ayırdığın her gün ya da hafta için takvimi işaretleyebilirsin. Üst üste gelen her işaret bir zincir oluşturacak. Bu zincir de senin için bir motivasyon olsun. Bu basit yöntem bile düzenli birikim alışkanlığı kazandırabilir.

Oyun 8: Sürpriz görevler ekle.

Bazen de plansız bir şekilde bu alışkanlığa sürpriz yeni görevler ekle. Örneğin senin bütçeni yoran ve gözden çıkaramadığın bir alışkanlığını aniden durdur. Beklenmedik görevler ile hem sınırlarını zorlayabilirsin hem de monoton hissetmemiş olursun.

Oyun 9: Uygulamalardan destek al.

Para biriktirebilmek için birçok bütçe ve birikim uygulaması bulunuyor. Bu mobil uygulamalar bu süreci en iyi ve doğru şekilde takip etmen için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca uygulama üzerinden ne kadar yol aldığını görmek de oldukça motive edici olabilir.

Oyun 10: Zarftan bir görev çek.

Küçük kağıtlara farklı tasarruf görevleri yazıp bir kutuya at ve belli aralıklarla içinden rastgele bir tane seç. Örneğin, çıkan kağıtta yazan not bu hafta dışarıdan hiç yemek yememektir. Bu süreci daha heyecanlı hale getirir.

