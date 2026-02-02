Para Biriktirme Konusunda Nasılsın?

1/8
Beklenmedik şekilde bugün hiç işin yok. Ne yapacaksın?
Dışarı kahve içmeye çıkarım.
Hemen dışarıda güzel bir yemek yemeye çıkarım.
Eve yemek ısmarlar, boş günümün tadını çıkarırım.
2/8
Banka uygulamasını ne zaman açarsın?
Maaş yatınca mecbur açıyorum.
Ödeme zamanları geldiğinde açıyorum.
Ay sonuna doğru bir bakıyorum.
Düzenli şekilde harcamalarıma bakmak için açarım.
3/8
İndirim senin için ne demek?
Hiç anlamı yok, çünkü istersem alırım zaten.
İndirim görünce ihtiyacım olan şeyleri alırım.
Bir şeye ihtiyacım yoksa hiçbir şey demek.
İndirimleri asla kaçırmam.
4/8
Maaşın birkaç gün gecikti, ne olur?
Hiçbir şey, kenarda param var zaten.
Bilmiyorum, bekleyip görürüz.
Bir şey yapamam, stres yaparım tabii.
5/8
Çok beğendiğin ama pahalı bir şey alırken ne düşünürsün?
Alıyım ya, bir şey olmaz.
Gerçekten ihtiyacım var mı?
6/8
Cüzdanında para var mıdır?
Herhalde, her zaman az da olsa para bulunur.
Nakitle pek işim olmuyor.
Gerek yok, kredi kartım var.
7/8
Ay sonunda elinde çok az para kaldı, neden?
Bazı aylar oluyor böyle, bir dahaki ay dikkat ederim.
Hemen hesap defterlerime bakayım.
8/8
Bu ay eline biraz ekstra para geçecek, ne yapacaksın onunla?
Sonunda biriktirebileceğim bir para.
Harcayacak bir yer bulurum elbet.
Almak istediğim bir şey vardı, hemen onu alırım.
Biriktirdiğim paraya eklerim.