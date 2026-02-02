Para Biriktirme Konusunda Nasılsın?

Para biriktirmeyi başarıyor musun?

1/8 Beklenmedik şekilde bugün hiç işin yok. Ne yapacaksın? Evde keyfime bakarım. Dışarı kahve içmeye çıkarım. Hemen dışarıda güzel bir yemek yemeye çıkarım. Eve yemek ısmarlar, boş günümün tadını çıkarırım.

2/8 Banka uygulamasını ne zaman açarsın? Maaş yatınca mecbur açıyorum. Ödeme zamanları geldiğinde açıyorum. Ay sonuna doğru bir bakıyorum. Düzenli şekilde harcamalarıma bakmak için açarım.

3/8 İndirim senin için ne demek? Hiç anlamı yok, çünkü istersem alırım zaten. İndirim görünce ihtiyacım olan şeyleri alırım. Bir şeye ihtiyacım yoksa hiçbir şey demek. İndirimleri asla kaçırmam.

4/8 Maaşın birkaç gün gecikti, ne olur? Hiçbir şey, kenarda param var zaten. Birkaç gün sıkışırım. Bilmiyorum, bekleyip görürüz. Bir şey yapamam, stres yaparım tabii.

5/8 Çok beğendiğin ama pahalı bir şey alırken ne düşünürsün? Beğendim mi? Alıyım ya, bir şey olmaz. Niye düşüneyim ki! Gerçekten ihtiyacım var mı?

6/8 Cüzdanında para var mıdır? Herhalde, her zaman az da olsa para bulunur. Nakitle pek işim olmuyor. Bazen oluyor. Gerek yok, kredi kartım var.

7/8 Ay sonunda elinde çok az para kaldı, neden? Çok harcadım çünkü. Bazı aylar oluyor böyle, bir dahaki ay dikkat ederim. Her zaman olan şey! Hemen hesap defterlerime bakayım.