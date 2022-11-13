SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor! Patlamadan dakikalar önce...

Son dakika haberi: İstanbul İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi, büyük korku ve paniğe yol açtı. İlk gelen bilgilerde büyük bir patlama sesi duyulduğu, çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtilirken can kaybı ve yaralıların olduğu da açıklandı. Şimdi herkes "İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?" sorusunu soruyor. Patlama anı da kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde banka bırakılan çanta olduğu görülürken patlamanın şüphelisi olarak o çantayı bırakan ve kadın olduğu değerlendirilen kişinin gösterildiği öğrenilmişti. Öte yandan patlama sonrası canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'nde yaşananlara ve patlamaya ilişkin bilgiler vermiş, çok sayıda iddianın olduğunu söylemişti. Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kameraların karşısına geçerek kadın saldırgan ve patlamanın sebebiyle ilgili açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da canlı yayında kadın şüpheli ve çantaya ilişkin bilgiler verdi. İşte banka bırakılan çanta ve patlamanın nedenine ilişkin detaylar...

SON DAKİKA | OKTAY: KADIN SALDIRGANIN BOMBAYI PATLATMASI SONUCU OLUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kameraların karşısında patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

45 DAKİKA BOYUNCA...

A Haber canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamayla alakalı önemli değerlendirmeler yaptı. 45 dakika bankta oturan bir kadın şüpheliden bahseden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çantaya ilişkin ise “Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor.” ifadelerini kullandı.

İLK TESPİT BIRAKILAN ÇANTA

İstiklal Caddesi'ndeki patlama güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde 16.13'te bir kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin gelerek banka çanta veya poşet bıraktığı görüldü.

Şüpheli kişinin, bombayı koyduktan sonra uzaklaştığı kameralara yansırken çantanın bir süre bankta sahipsiz kaldığı ve birkaç dakika sonra da patlama olduğu kaydedildi.

Patlamanın şüphelisi olarak bu kadının gösterildiği, edinilen bilgiler arasındaydı. (DHA)

"İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN BU SES DUYULDU"

Son durumu anlatan Fulya Öztürk "Çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI BOMBA İHTİMALİ

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.





