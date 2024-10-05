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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde yer alıyor! Bu işletmelerden et yiyenler eşek eti yemiş olabilir

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 10:44
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlayan 'Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Vatandaşlar listeyi didik didik inceleyerek insan sağılığı ile oynayan firmaları tespit ediyor. Bakanlık listesinde bulunan bazı firmalarda 'Tek tırnaklı eti' tespit edildiği aktarılırken, buralardan et yiyen bazı vatandaşların eşek eti yemiş olabileceği düşünülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde yer alıyor! Bu işletmelerden et yiyenler eşek eti yemiş olabilir

Güvenilir gıda ve güvenilir gıdaya ulaşım vatandaşın önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Bu konuyla ilgili olarak harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığına zarar veren firmaları liste liste açıkladı.

Listenin her satırı vatandaşlar tarafından titizlikle incelenirken, listeyi inceleyen vatandaşlar insan sağlığına zarar veren firmaları da kara listesine ekledi.

BURALARDAN ET YİYENLER EŞEK ETİ YEMİŞ OLABİLİR

Bakanlık tarafından yayınlanan listede bazı işletmelerin ve firmaların ürünlerinde 'tek tırnaklı eti' kullanıldığı tespit edildi. Bu durum ise buralardan alışveriş yapan bazı vatandaşların eşek eti yemiş olabileceği durumunu gözler önüne serdi.

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TEK TIRNAKLI ETİ NEDİR?

Bakanlık listesinde bulunan 'Tek tırnaklı eti' ifadesi; at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade etmektedir.

İFŞA EDİLEN FİRMALAR 10 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA ALACAK

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre ifşa edilen firmalara mevzuat çerçevesinde 146 bin 337 liradan 10 milyon 500 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ayrıca haberde bakanlık yetkililerinin ifadelerine de yer verildi. Bakanlık yetkililerinin, asıl cezayı vatandaşın keseceği dediği bildirildi. Öte yandan bu konu özelinde sorun teşkil edebilecek durumların ALO 174 hattına bildirilmesi gerektiği aktarıldı.

'Tek Tırnaklı Eti' tespit edilen firmalar ve ürünler listesi şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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