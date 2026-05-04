Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! 'Kaçınılmaz' diyerek duyurdu

Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da 'Hepimiz İçin Finans' serisinin merak edilen ikinci bölümü izleyicilerle buluştu. Ak Yatırım Pazarlama ve Dijital Kanallar Bölüm Başkanı Çağan Atlan, bu bölümde Güzem Ertem Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ekonomi kanalı finansZone'da #HepimizİçinFinans serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem'in Ak Yatırım Pazarlama ve Dijital Kanallar Bölüm Başkanı Çağan Atlan'ı konuk ettiği programda yeni nesil birbirinden önemli başlıklar ele alındı.

ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ: 'KAÇINILMAZ OLDU'

Dijital yatırım danışmanlığını tanımlayan Çağan Atlan, "Dijital hepimizin dilinde, yapay zeka hepimizin dilinde ama o 'dijital yatırım danışmanı' ifadesinin o kadar yaygınlaştığını düşünmüyorum. Ak Yatırım olarak bu konuya öncülük etme gayretindeyiz. Biz bu hizmeti 5 yıldır sunuyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Yatırımcı sayısına bakarsanız pandemi öncesi 1 milyondu, 2026'da 6,4 milyona ulaştı. 'Geleneksel yatırımcılık bitecek her şey dijitale mi dönecek?' bence hayır. Ama sektörün gelişimi yatırımcı sayısının büyümesi ki dünyayla kıyasladığımızda hala gidecek çok yolumuz var. Bu alanda atılacak adımlar bizim için kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

NELER KONUŞULDU?

Bu bölümde dijital yatırım danışmanlığı kavramı tüm yönleriyle ele alındı. Geleneksel danışmanlık ile dijital çözümler arasındaki farklar, hızla artan yatırımcı sayısı karşısında teknolojinin nasıl bir zorunluluk haline geldiği ve yapay zeka destekli sistemlerin yatırım karar süreçlerini nasıl dönüştürdüğü masaya yatırıldı.

Özellikle veri yoğunluğu, kişiselleştirme ve finansal eşitlik gibi başlıklar ön plana çıkarken, ayrıca dijital yatırım danışmanlığının yatırımcı disiplinine katkısı, duygusal kararların önüne geçmedeki rolü ve farklı yatırımcı profillerine sunduğu çözümler detaylandırıldı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

