Tüm yatırımcıları ilgilendiriyor! 'Kaçınılmaz' diyerek duyurdu

Türkiye'nin ekonomi kanalı finansZone'da #HepimizİçinFinans serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem'in Ak Yatırım Pazarlama ve Dijital Kanallar Bölüm Başkanı Çağan Atlan'ı konuk ettiği programda yeni nesil birbirinden önemli başlıklar ele alındı.

ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ: 'KAÇINILMAZ OLDU'

Dijital yatırım danışmanlığını tanımlayan Çağan Atlan, "Dijital hepimizin dilinde, yapay zeka hepimizin dilinde ama o 'dijital yatırım danışmanı' ifadesinin o kadar yaygınlaştığını düşünmüyorum. Ak Yatırım olarak bu konuya öncülük etme gayretindeyiz. Biz bu hizmeti 5 yıldır sunuyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Yatırımcı sayısına bakarsanız pandemi öncesi 1 milyondu, 2026'da 6,4 milyona ulaştı. 'Geleneksel yatırımcılık bitecek her şey dijitale mi dönecek?' bence hayır. Ama sektörün gelişimi yatırımcı sayısının büyümesi ki dünyayla kıyasladığımızda hala gidecek çok yolumuz var. Bu alanda atılacak adımlar bizim için kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

NELER KONUŞULDU?

Bu bölümde dijital yatırım danışmanlığı kavramı tüm yönleriyle ele alındı. Geleneksel danışmanlık ile dijital çözümler arasındaki farklar, hızla artan yatırımcı sayısı karşısında teknolojinin nasıl bir zorunluluk haline geldiği ve yapay zeka destekli sistemlerin yatırım karar süreçlerini nasıl dönüştürdüğü masaya yatırıldı.

Özellikle veri yoğunluğu, kişiselleştirme ve finansal eşitlik gibi başlıklar ön plana çıkarken, ayrıca dijital yatırım danışmanlığının yatırımcı disiplinine katkısı, duygusal kararların önüne geçmedeki rolü ve farklı yatırımcı profillerine sunduğu çözümler detaylandırıldı.