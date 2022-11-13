Twitter, WhatsApp, Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var?

Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube Instagram... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre, bazı kullanıcılar platform ve hizmetlerde erişim sıkıntısı ve yavaşlama sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise bu durumun nedenini öğrenmek isteyip "Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? İNTERNET YAVAŞLADI MI?SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ? İŞTE DETAYLAR

Kullanıcıların iddiaları Downdetector'ün Türkiye sayfasına da yansıdı. Sayfada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetlere ilişkin, kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görülüyor.

İnternet bağlantılarında yavaşlama olduğu iddia edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

