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Twitter, WhatsApp, Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var?

13.11.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, WhatsApp Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var? Bazı kullanıcılar internet erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını öne sürüyor. İddialara göre, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok ve daha birçok platform ve hizmete erişim sorunu yaşanıyor. Sorun yaşayanlar ise Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var, internet yavaşladı mı? sorularının cevabını araştırıyor. Kullanıcılardan çok sayıda rapor geliyor.

Twitter, WhatsApp, Instagram çöktü mü, sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var?

Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube Instagram... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya uygulamaları neden yavaşladı? İnternette sıkıntı mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre, bazı kullanıcılar platform ve hizmetlerde erişim sıkıntısı ve yavaşlama sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise bu durumun nedenini öğrenmek isteyip "Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? internet yavaşladı mı?" şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? İNTERNET YAVAŞLADI MI?SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ? İŞTE DETAYLAR

Kullanıcıların iddiaları Downdetector'ün Türkiye sayfasına da yansıdı. Sayfada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok ve WhatsApp gibi hizmetlere ilişkin, kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görülüyor.

uygulaamarl

uygulamalar3

Twitter1

Telegram1

WhatsApp1

Instagram1

İnternette yavaşlama mı var? Twitter, Instagram... İnternette yavaşlama mı var? Twitter, Instagram...

sosyal medya1

İnternet bağlantılarında yavaşlama olduğu iddia edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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