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Virman kesintisi nedir? Virman kesintisi neden yapılır?

04.01.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişinin aynı banka şubesindeki kendine ait hesapları arasında para transferi talep etmesine virman işlemi denilir. Hesaplarının bulunduğu banka şubesine giden kişi, iki hesabı ve ücreti şube çalışanlarına bildirerek virman işlemi talep edebilir. Elbette diğer para transferi işlemlerinde olduğu gibi virmanda da belli bir ücret kesintisi yapılır. Yapılan bu para kesintisi ise virman kesintisi olarak adlandırılır. Peki, virman kesintisi neden yapılır?

Virman kesintisi nedir? Virman kesintisi neden yapılır?

Bir kişi bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında virman işlemi yapabilir. Söz konusu virman işlemi, bankanın aynı şubesindeki aynı kişiye ait olan hesaplar arasında gerçekleştirilebilir. Virman işlemi gerçekleştirilirken banka tarafından alınan transfer ücretine ise virman kesintisi denilir. Yani EFT ve havale gibi pek çok para transferi işleminde belli bir kesinti yapıldığı gibi virman işleminde de bu kesinti söz konusudur.

Virman kesintisi nedir?

Finans alanında sıklıkla araştırılan konulardan biri virman işlemidir. Bu bağlamda virman kesintisinin ne olduğu da merak edilir. Söz konusu ücret bu işlemin karşılığı olarak alınır. Dolayısıyla virman kesintisinin nedeninin açıklanabilmesi için ilk olarak virman işleminin ne olduğu hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda virmanın ne olduğu aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Bir kişi herhangi bir bankanın aynı şubesinde iki ayrı hesaba sahip olabilir.
  • Söz konusu kişinin aynı bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında para transferi gerçekleştirmesi mümkündür.
  • Aynı banka şubesindeki kişisel hesaplar arasındaki bu transfer işlemine virman denilir.
  • Virman, aynı kişinin bankadaki aynı şubede yer alan hesapları arasında para transferi gerçekleştirmesi bakımından EFT gibi işlemlerden ayrılır.

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Virman kesintisi neden yapılır?

Sıklıkla sorgulanan virman kesintisinin, virman işlemi karşılığında bankalar tarafından alınan bir ücret olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte virman kesintisinin neden yapıldığı kısaca açıklanabilir. Yani gerçekleştirilen virman işleminin nasıl yapıldığı ve bunun karşılığında hangi tutarda virman kesintisinin yapıldığına değinilmelidir. Virman işleminin nasıl yapıldığı ve virman kesintisinin nasıl gerçekleştirildiğine dair bilgiler:

  • Kişi, aynı bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında virman işlemi gerçekleştirmek isteğini bankanın şube çalışanlarına bildirebilir.
  • Banka şubesine gidildiğinde virman işleminde söz konusu olan tutarın şube çalışanlarına bildirilmesi yeterlidir.
  • Kişinin talebi doğrultusunda virman işleminin gerçekleştirileceği tutar, yine bankanın şube çalışanlarına bildirilen hesaplar arasında transfer edilir.
  • Söz konusu işlemde kişisel arası hesaplarda transferi gerçekleştirilen tutara göre bir virman kesintisi olur.
  • Virman kesintisi, hesaplar arasında transfer edilen para tutarına göre belirlenir.
  • Bu bilgiler doğrultusunda virman işlemi için yapılan virman kesintisinin, EFT ve havale gibi işlemlerde alınan tutarla aynı amaca hizmet ettiği söylenebilir.
  • Kesilen virman tutarı, bankanın virman işlemine yönelik transfer ücreti politikasına göre değişiklik gösterebilir.
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Anahtar Kelimeler:
para transferi virman

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