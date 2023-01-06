Virman kesintisi nedir? Virman kesintisi neden yapılır?

Bir kişi bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında virman işlemi yapabilir. Söz konusu virman işlemi, bankanın aynı şubesindeki aynı kişiye ait olan hesaplar arasında gerçekleştirilebilir. Virman işlemi gerçekleştirilirken banka tarafından alınan transfer ücretine ise virman kesintisi denilir. Yani EFT ve havale gibi pek çok para transferi işleminde belli bir kesinti yapıldığı gibi virman işleminde de bu kesinti söz konusudur.

Virman kesintisi nedir?

Finans alanında sıklıkla araştırılan konulardan biri virman işlemidir. Bu bağlamda virman kesintisinin ne olduğu da merak edilir. Söz konusu ücret bu işlemin karşılığı olarak alınır. Dolayısıyla virman kesintisinin nedeninin açıklanabilmesi için ilk olarak virman işleminin ne olduğu hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda virmanın ne olduğu aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Bir kişi herhangi bir bankanın aynı şubesinde iki ayrı hesaba sahip olabilir.

Söz konusu kişinin aynı bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında para transferi gerçekleştirmesi mümkündür.

Aynı banka şubesindeki kişisel hesaplar arasındaki bu transfer işlemine virman denilir.

Virman, aynı kişinin bankadaki aynı şubede yer alan hesapları arasında para transferi gerçekleştirmesi bakımından EFT gibi işlemlerden ayrılır.

Virman kesintisi neden yapılır?

Sıklıkla sorgulanan virman kesintisinin, virman işlemi karşılığında bankalar tarafından alınan bir ücret olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte virman kesintisinin neden yapıldığı kısaca açıklanabilir. Yani gerçekleştirilen virman işleminin nasıl yapıldığı ve bunun karşılığında hangi tutarda virman kesintisinin yapıldığına değinilmelidir. Virman işleminin nasıl yapıldığı ve virman kesintisinin nasıl gerçekleştirildiğine dair bilgiler: