Walmart şoför maaşlarını 100 bin dolara yükseltti

Pandemi ile daha da büyüyen e-ticaret sektörünün müşterilere daha iyi hizmet vermek amacıyla ulaştırmayı sağlayacak şoför ihtiyacı her geçen gün arttı. Kendi kamyon filosuyla hizmet veren birkaç şirketten biri olarak öne çıkan ABD merkezli perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart da, şoför maaşlarını gün geçtikçe artırdı. Walmart, işe yeni başlayacak sürücüleri için ortalama maaş miktarını 110 bin dolar aralığına yükselttiğini duyurdu.

12 bin şoför ile hizmet veren Walmart'ın ürünleri mağazalara ve e-ticaret depolarına ulaştırmak, ve ayrıca müşterilerin çevrimiçi siparişlerine yönelik artan talebi karşılamak için her geçen gün yeni sürücüye ihtiyaç duyduğu bildirildi. Firmanın sadece 2021 yılında 4 bin 500 kamyon şoförünü işe aldığı aktarılmıştı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TALEBİ

Walmart sözcüsü yaptığı açıklamada "Müşterilerden tüm zamanların en yüksek talebini alıyoruz. Yaptığımız bu ciddi maaş artışı, bu talebi karşılayabilmek için gerekli olan işçi alımına devam etmemize yardımcı olacak." dedi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre 2020'de ağır kamyon ve çekici römork sürücüleri için ortalama maaş 47 bin dolar seviyelerindeyken yaklaşık 2 senelik bir sürenin ardından iki katına çıktı.

SÜRÜCÜ AÇIĞI VAR

Pandemi nedeniyle birçok ihtiyaç sebebiyle artan taşımacılık faaliyetlerinden sonra kamyon taşımacılığı sektörü geçtiğimiz yıl dünya çapında 80 bin sürücü açığı olduğunu duyurmuştu.



