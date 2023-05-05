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Yıldız Holding’den Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne atama

05.05.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Holding’den Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne atama yapıldı. Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevine atanan isim ise Zeynep Özler oldu.

Yıldız Holding’den Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne atama

Yıldız Holding açıklamasına göre, Özler, kurumsal iletişim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yetkin ekibiyle, Holding ve şirketlerinin güncel iletişim stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Zeynep Özler, Yıldız Holding’in stratejik hedefleri doğrultusunda 360 derece iletişim, lider iletişimi ve itibar yönetimi, medya ilişkileri, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve sürdürülebilirlik iletişimine de liderlik edecek.

1998 yılında Robert Kolej’den, 2002 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Zeynep Özler, 2003’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Avrupa Etüdleri, 2005’te de Leiden Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans programlarını tamamladı.

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Kariyerine 2005 yılında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Kıdemli Araştırmacı olarak başlayan Özler, 2012’de Turkcell’de Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak itibar yönetimi, lider iletişimi, ulusal ve uluslararası STK’lar ile küresel paydaş iş birlikleri alanlarında deneyim kazandı.

2016 yılında Kale Grubu’na geçen Özler, grubun lider iletişimi, kurumsal iletişim, sosyal medya yönetimi süreçlerine liderlik etti ve stratejik kurumsal iletişim projelerini hayata geçirdi.
İletişim sektöründeki deneyimini 2 Mayıs 2023 itibarıyla Yıldız Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne taşıyan Zeynep Özler, profesyonel hayatının yanı sıra sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sanat konularında sektörün önde gelen mecralarında köşe yazıları ve radyo programları da hazırlıyor. (AA)

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Yıldız Holding

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