‘Tesla Katili’ dediler, ördeğe benzettiler! Rusya’nın elektrikli otomobili Amber alay konusu oldu

Moskova Politeknik Üniversitesi, Rus elektrikli otomobil Amber'in bir prototipini tanıttı. Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle yola çıkan üniversite bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlayacağını öngörüyor.

Ancak Rusya'nın “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu. Üretime sunulacak elektrikli aracın tasarımının prototipten farklı olacağı belirtilse de “Tesla katili” lakabı takılan otomobil, ördek yavrusuna benzetilen tasarımıyla sosyal medyanın diline düştü.

UKRAYNA İŞGALİ SIRASINDA KAPANMIŞTI

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek.

Avtator 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.







