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Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 1 Eylül 2026 itibarıyla dikkat çekici değişimler sergiliyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3207.94 TL, satışta ise 3211.97 TL ile kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -0.02 olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş fiyatlarının takibi de önemli. Gümüş gram fiyatları 103.1536 TL alış ve 103.2467 TL satışla güncellendi. Bu küçük düşüşler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 1 Eylül 2026'da sabah saat 10:00 itibarıyla önemli değişimler gösteriyor. Gümüş ons fiyatları, yatırımcılar için kritik bir takip unsuru. Bu tarihte gümüş ons alış fiyatı 3207.94 TL, satış fiyatı ise 3211.97 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi -0.02 olarak kaydedildi. Bu hafif düşüş, yatırımcıların gümüş piyasasındaki dalgalanmaları izlemelerini zorunlu kılıyor.

Gümüş fiyatlarının dolar bazında takibi önemini koruyor. Eylül ayının ilk gününde gümüş ons/dolar alış fiyatı 66.46, satış fiyatı ise 66.52 olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi burada -0.05 çıktı. Dolar bazındaki bu değişim, gümüşün küresel piyasalardaki seyrini etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların karar süreçlerini şekillendiriyor.

Gümüş gram fiyatları ise yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer unsur. 1 Eylül 2026'da gümüş gram alış fiyatı 103.1536 TL, satış fiyatı ise 103.2467 TL oldu. Bu fiyatların günlük değişim yüzdesi -0.02 olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatlarındaki bu değişim, yerel piyasalarda alım satım yapan yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu küçük düşüşler, piyasalardaki volatilitenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yatırımcıların, gümüşe olan talep ve piyasa dinamiklerini dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmesi önemlidir. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarının seyri gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlardır. Takip edilen gümüş fiyatları, yatırımcıların gelecekteki strateji kararlarında önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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