Bugünkü gümüş fiyatı! 1 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 1 Kasım 2026 sabahı erken saatlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatında büyük bir düşüş gözlemlendi. Gümüş ons fiyatı, alışta 2451.85 TL, satışta 2455.48 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -5.74 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan talebini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda piyasalarda dalgalanmalara sebep olabilir.

Gümüşün ons değerinin yanı sıra, ons/dolar cinsinden fiyatında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. Gümüş ons/dolar, alışta 49.11 Dolar, satışta ise 49.15 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -5.81 olarak kaydedildi. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini gösteriyor. Global piyasalardaki belirsizlikler, gümüşe olan yatırımları etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gerileme gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gram alış fiyatı 78.8531 TL, satış fiyatı 78.9174 TL olarak tespit edildi. Günlük değişim yüzdesi burada % -5.74 olarak belirlendi. Bu düşüş, gümüşe dayalı gram yatırımlarının risk durumunu artırıyor. Yatırımcıların bu durumun fırsat ya da tehlike olduğunu düşünmeleri gerekiyor.

Gümüş piyasalarındaki sert düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde, alım-satım kararlarını gözden geçirmek önem taşıyor. Yatırımcıların stratejilerini yeniden değerlendirmesi, piyasalardaki değişikliklere uyum sağlamalarında faydalı olacaktır.