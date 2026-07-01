Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum: 1 Temmuz 2026

Gümüş, yatırımcıların ilgi gösterdiği değerli metaller arasında yer alıyor. 1 Temmuz 2026'da saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları, alış 2679.38 TL ve satış 2682.84 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi ise -1.85 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcıları için önemli bir gelişme.

Gümüşün ons fiyatı dışında ons/dolar paritesindeki hareketlilik de dikkate değer. Bu parite, alış 57.41 dolar ve satış 57.47 dolar seviyelerinde işlem etməkte. Günlük değişim yüzdesi -1.9 olarak belirlenmiş. Dolar bazındaki bu düşüş, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarını etkileyen bir faktör.

Gümüşün gram fiyatlarındaki düşüş de dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 86.1527 TL, satış fiyatı ise 86.2428 TL seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi -1.85 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, gümüş yatırımcılarının kısa vadeli stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, yatırımcılar için fırsatlar ya da riskler oluşturabilir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşün değer kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle yatırımcılar, piyasa koşullarını yakından izlemeli ve stratejilerini buna göre belirlemelidir.

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, günlük değişimlerle yatırımcılar için kritik bir unsur olmaya devam ediyor. Gümüşün gelecekteki fiyat hareketleri, tamamen piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenecek.