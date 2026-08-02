Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Ağustos Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 02 Ağustos 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak önemli bir değişim gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı alışta 2,731.79 TL, satışta ise 2,739.31 TL seviyelerine geriledi. Bu değerler, günlük %2.26'lık bir düşüşü işaret ediyor. Düşüş, gümüş yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken bir sinyal haline geldi.

Gümüş ons/dolar paritesine bakıldığında, alış fiyatı 57.55 dolar, satış fiyatı ise 57.60 dolar oldu. Bu verilerin günlük değişim yüzdesi %2.42 olarak kaydedildi. Dolar bazında yaşanan düşüş, gümüşün uluslararası piyasalardaki etkisini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli. Alış fiyatı 87.9096 TL, satış fiyatı ise 87.986 TL seviyelerinde gerçekleşti. Burada günlük değişim yüzdesi %2.27 olarak belirlendi. Gram cinsinden gümüş fiyatlarının dalgalı seyri, yatırımcıların karar süreçlerine etki ediyor.

Gelişen ekonomik ve politik dinamikler, gümüş gibi değerli madenlerin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar bu tür dalgalanmaları yakından takip etmeli. Stratejik kararlar almaları açısından bu çok önemli. Gümüş piyasası, her geçen gün daha fazla yatırımcı çekiyor. Bu nedenle fiyatların yerel ve uluslararası etkilerini dikkatle analiz etmek gerekiyor.