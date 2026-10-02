Bugünkü gümüş fiyatı! 2 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. 02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, gümüş ons fiyatı saat 10:00'da 2999.83 TL'den alış, 3003.7 TL'den satış işlemi yapılıyor. Bu fiyat, günlük %0.28 oranında bir artışı ifade ediyor. Gümüş, geleneksel olarak güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, yatırımcılar gümüşe yöneliyor.

Gümüşün ABD Doları cinsinden değerleri dikkat çekiyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı 61.05 dolardan alış, 61.11 dolardan satış işlemine tabi. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki durumunu gösteriyor. Aynı zamanda günlük %0.15 oranında bir değişim kaydediliyor.

Gram gümüş fiyatına bakacak olursak, alış fiyatı 96.4592 TL, satış fiyatı ise 96.554 TL olarak belirlenmiş. Bu da günlük %0.28 oranında bir artışın gözlemlendiği anlamına geliyor. Bu bilgiler, gümüşün yatırım aracı olarak potansiyelini destekliyor. Yatırımcılar bu durumları dikkate alarak karar alma süreçlerinde etkili olabilirler.

Gümüş fiyatlarındaki bu artış, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gelişmiş olabilir. Yatırımcılar, gümüşün üretim yerlerini, talep durumunu ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak analiz yapabilirler. Böylece daha bilinçli kararlar alabilirler. Gelecek dönemlerde gümüş fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.