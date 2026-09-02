Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş, yatırımcılar için sürekli cazip bir değer saklama aracı olarak öne çıkmaktadır. 2 Eylül 2026 sabahı gümüş fiyatları, çeşitli faktörler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3086.58 TL alış ve 3090.18 TL satış olarak belirlenmiştir.

Aynı zamanda gümüş ons / dolar kuru önemlidir. Saat 10:00 itibarıyla bu kur alış 63.91 dolar, satış ise 63.98 dolar olarak belirlenmiştir. Bu değerler, dolar cinsinden gümüş ticaretini etkileyen gelişmeleri yansıtmaktadır. Gümüş ons fiyatlarının düşüş göstermesi, piyasa koşullarını ve döviz değerindeki dalgalanmaları da ortaya koymaktadır.

Gümüş gram cinsinden de yatırımcıların gündeminde yer almaktadır. Gümüş gram fiyatları, alış 99.2371 TL ve satış 99.3458 TL olarak belirlenmiştir.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcı stratejileri açısından kritik öneme sahiptir. Piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların bu gelişmeleri dikkatle takip etmeleri, bilinçli yatırım kararları almalarını sağlayacaktır.