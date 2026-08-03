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Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 03 Ağustos 2026'da önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları pozitif bir trend izleyerek 2764.55 TL alış ve 2768.08 TL satış seviyelerine ulaştı. Dolar cinsinden işlem gören gümüş endeksi de dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatları ise 88.8911 TL alış ve 88.9828 TL satış değerleriyle yatırımcılara umut veriyor. Günlük değişim yüzdeleri ile artan gümüş talebi, yatırım fırsatlarını gözler önüne seriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 03 Ağustos 2026 tarihinde önemli hareketlilik yaşanıyor. Sabaha saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları pozitif bir seyir izledi. Alış fiyatı 2764.55 TL, satış fiyatı ise 2768.08 TL olarak belirlendi. Bu seviyelerde günlük değişim yüzdesi %1.12 olarak kaydedildi. Bu durum gümüş yatırımcıları için umut verici bir gelişme sunuyor.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra dolar cinsinden işlem gören endeks de dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla Gümüş Ons/Dolar kuru, alış fiyatı 58.16 dolar, satış fiyatı ise 58.22 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu seviyeler, küresel piyasada gümüş talebinin artmakta olduğunu gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi %1.06 olarak belirlenmiş. Bu da dolar cinsinden gümüş fiyatlarının artışına işaret ediyor.

Diğer taraftan gümüş gram fiyatları da etkileyici bir performans sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alışta 88.8911 TL, satışta ise 88.9828 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %1.13 olarak kaydedildi. Gümüş gramındaki artış, piyasalarda gümüşe olan talebin artışıyla doğru orantıda değerlendirilebilir.

03 Ağustos 2026 günü, gümüş yatırımları açısından olumlu bir tablo sunuyor. Gümüş ons, dolar ve gram cinsinden fiyatlardaki artışlar, bu değerli metalin piyasalardaki değerini artırma potansiyelini gözler önüne seriyor. Yatırımcılar bu olumlu gelişmeleri takip ederek stratejilerini gözden geçirebilir. Olası fırsatları değerlendirmek için gereken adımları atabilirler.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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