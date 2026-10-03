Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 03 Ekim 2026 tarihinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla, gümüşün ons fiyatları Alış 2962.09 TL ve Satış 2970.91 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise % -0.9 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında gümüşe olan talebin seyrinin gözden geçirilmesine neden oldu. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar, piyasa aktörlerinin dikkatini çekmektedir.

Gümüşün ons fiyatı dışında, ons/dolar cinsinden fiyatı da yatırımcılar için bir gösterge niteliğinde. Aynı tarihte gümüş ons/dolar fiyatları Alış 60.37 Dolar ve Satış 60.40 Dolar olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar günlük değişim yüzdesi % -0.98 olarak gerçekleşti. Bu düşüş, doların güçlenmesi ile ekonomik verilerin etkisiyle doğrudan bağlantılı olabilir.

Gümüş gram fiyatı ise saat 10:00'da Alış 95.3492 TL ve Satış 95.3966 TL seviyesinde işlem görmekte. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim yüzdesi % -0.92 olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların gümüş piyasasında farklı stratejiler geliştirmesine yol açmaktadır.

Gümüş piyasasında gözlemlenen bu düşüşler, yatırımcıların spekülasyon yapmasını zorunlu kılmakta. Stratejilerin gözden geçirilmesi de önem kazanmıştır. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyecek ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.