Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

03 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalarda dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Gümüş ons fiyatları, alış ve satış arasındaki farkla birlikte -5.73 oranında bir azalma gösterdi. Bu düşüş, yatırımcılar için kritik bir işaret niteliği taşırken, gümüş gram fiyatları da benzer bir düşüş trendi izliyor. Yatırımcıların piyasalardaki bu değişkenlikle ilgili temkinli davranması öne çıkmakta. Gelecek günlerde fiyat trendleri izlenecek.

Gümüş fiyatları, 03 Mart 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda önemli bir düşüş yaşadı. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları, alış ve satış arasında belirgin farklar gösteriyor. Alış fiyatı 3726.56 TL, satış fiyatı ise 3734.07 TL olarak işlem görmekte. Bu durum, günlük değişim yüzdesinde -5.73 oranında bir azalma anlamına geliyor. Gümüş ons fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar için kritik bir gösterge niteliğinde.

Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir durum görülmekte. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 84.73 dolar, satış fiyatı 84.88 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi bu paritede -5.81 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu değerler, döviz kuru ve yerel piyasa dinamiklerinin gümüş fiyatları üzerindeki etkisini açıkça yansıtıyor.

Gümüş gram fiyatları da, genel gümüş fiyatlarıyla paralel olarak düşüş göstermekte. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 119.7811 TL, satış fiyatı ise 119.9932 TL olarak tespit edildi. Günlük değişim yüzdesi bu durumda -5.73 seviyesine ulaşmakta. Bu durum, gram gümüş piyasasında yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

03 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, belirgin bir düşüş trendi sergiliyor. Yatırımcılar için piyasa ortamının değişkenliği dikkat çekmekte. Gümüşün değer kaybı, global ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamikleri ile ilişkilidir. Gelecek günlerde izlenecek fiyat trendleri, yatırımcılar açısından belirleyici bir rol oynayacak.

