Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 04 Eylül 2026 itibarıyla piyasada dalgalanmalar göstermeye devam etmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları açısından alış fiyatı 3,220.41 TL’dir. Satış fiyatı ise 3,223.47 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlarda önceki güne kıyasla %0.45’lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Piyasa koşulları, uluslararası gelişmeler gümüş fiyatlarının yön almasına neden olmuştur.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatlandırılması 66.48 dolardan alış, 66.54 dolardan satış olarak kaydedilmiştir. Bu fiyat değişimleri döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş üzerindeki etkilerini göstermektedir. Gümüş ons / dolar %0.67’lik bir gerileme göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Gümüş gram cinsinden fiyatlar ise 103.5386 TL'den alış, 103.632 TL'den satış fiyatları olarak belirlenmiştir. Günlük değişim burada da %0.45 olarak kayıtlara geçmiştir. Yerel piyasalardaki hareketler genel ekonomi ile bağlantılı olarak gümüş gram fiyatlarının dalgalanmasına sebep olmaktadır.

04 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları uluslararası ve yerel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda hafif gerilemelerle seyretmektedir. Yatırımcıların dikkatlerini bu dalgalanmalara yoğunlaştırmaları önemli bir stratejidir. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Piyasa koşullarını yakından takip etmek faydalı olacaktır.